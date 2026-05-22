¿Iván Cepeda llegó a su techo? Esto dijeron en el análisis de la encuesta Invamer

La más reciente encuesta Invamer para Blu Radio y Noticias Caracol volvió a mover el tablero político de cara a las elecciones presidenciales de 2026. Aunque el senador Iván Cepeda continúa liderando la intención de voto, el crecimiento sostenido de Abelardo De La Espriella y el estancamiento de Cepeda en las últimas mediciones abrieron una discusión clave en el análisis político: ¿ya alcanzó su techo electoral el candidato del petrismo?

Los resultados muestran que Cepeda obtuvo 44,6 % en intención de voto para primera vuelta, manteniéndose prácticamente estable frente al 44,3 % registrado en abril, aunque muy por encima del 37,1 % que tenía en febrero. Mientras tanto, Abelardo De La Espriella pasó de 18,9 % en febrero a 31,6 % en mayo, consolidándose como el candidato con mayor crecimiento en el último trimestre.

Durante el análisis realizado en Blu Radio, los panelistas coincidieron en que la tendencia de De La Espriella es actualmente la más sólida entre los aspirantes presidenciales. “Hay claramente una tendencia, la tendencia de Abelardo de la Espriella es la más consistente de los tres y la que más crece en el último periodo”, afirmó uno de los analistas.

La segunda vuelta se aprieta

Uno de los datos que más llamó la atención en la encuesta Invamer fue el comportamiento de los escenarios de segunda vuelta. Aunque Iván Cepeda sigue liderando todos los enfrentamientos, las diferencias se han reducido considerablemente.



En el escenario entre Cepeda y De La Espriella, el senador del Pacto Histórico obtendría 54,6 %, mientras que el abogado alcanzaría 45,3 %. Sin embargo, el análisis destacó que en febrero la distancia era mucho mayor: Cepeda tenía 59 % y De La Espriella apenas 37 %.

“En abril le llevaba 12 puntos, hoy la diferencia es de 7”, explicó el analista Martín Orozco durante la transmisión. El crecimiento del candidato de derecha también estaría impulsado por votantes de centro y por un fenómeno de “voto útil”, especialmente entre sectores que antes respaldaban a Paloma Valencia.

“Abelardo de la Espriella está recogiendo votos del centro según la encuesta”, se dijo en Mañanas Blu, mientras otro agregó que muchos electores consideran que la candidatura de Paloma Valencia perdió fuerza y comenzaron a migrar hacia quien ven con mayores opciones de competir contra Cepeda.

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¿El techo de Iván Cepeda depende de Petro?

Uno de los momentos más relevantes del análisis surgió cuando se planteó si Iván Cepeda ya alcanzó el máximo potencial electoral posible dentro del actual escenario político.

El periodista Felipe Zuleta fue directo al asegurar que la popularidad del presidente Gustavo Petro podría representar el límite de crecimiento del senador: “Yo lo que percibo es que ese es el techo de Cepeda”, afirmó durante el debate.

La tesis fue respaldada parcialmente por los datos de aprobación presidencial. Según la encuesta, la favorabilidad de Gustavo Petro cayó de 47,3 % a 45,8 %, mientras que la desaprobación subió a 50,4 %. Para los analistas, existe una correlación directa entre el respaldo al presidente y la intención de voto por Iván Cepeda.

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“Si esta cifra se mueve, Cepeda puede aumentar. Si esta cifra cae, Cepeda puede caer”, explicó Martín Orozco, al señalar que el comportamiento electoral del senador ha estado “muy correlacionado con la aprobación del presidente”.

Sin embargo, otros panelistas rechazaron la idea de que el candidato oficialista ya haya alcanzado su límite político. Recordaron que hace apenas unos meses se consideraba imposible que el petrismo superara el 35 % de respaldo y hoy se acerca al 50 %.

“La curva se ha aplanado, pero ese techo ya se movió del 35 % al 50 % en los últimos seis meses”, señaló otro de los analistas.

El país sigue dividido entre petrismo y antipetrismo

Más allá de los nombres propios, la encuesta refleja una polarización cada vez más marcada entre quienes apoyan la continuidad del proyecto político de Gustavo Petro y quienes buscan un cambio de rumbo.

Uno de los datos más contundentes del estudio mostró que el 48,4 % votaría por un candidato opositor al Gobierno, mientras que el 47,9 % respaldaría a un aspirante cercano al petrismo.

Lo que se va a jugar es continuismo o cambio político. Izquierda o derecha, Petro o antipetrismo

El análisis también dejó claro que los votantes de candidatos menores como Sergio Fajardo y Claudia López podrían convertirse en decisivos en una eventual segunda vuelta, especialmente si la diferencia entre Cepeda y De La Espriella continúa reduciéndose.