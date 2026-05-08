A 21 días de las elecciones, campañas siguen sin recibir anticipos, según alerta la MOE

La Misión de Observación Electoral, MOE, alertó que a 21 días de las elecciones presidenciales de este 2026 se evidencian varios retrasos en la entrega de los anticipos de financiación para las campañas.

Según la organización, seis candidaturas ya solicitaron estos recursos ante el Consejo Nacional Electoral, CNE, pero hasta ahora no han podido recibirlos porque no existe una resolución que defina las condiciones necesarias para realizar los desembolsos.

“Esta omisión administrativa afecta directamente el equilibrio de la contienda electoral y la planeación financiera de las campañas, pues los anticipos son el mecanismo legal previsto para garantizar condiciones de competencia justa para todos los contendientes”, advirtió la MOE.

La organización explicó que los anticipos son un mecanismo legal diseñado para garantizar que todas las campañas puedan competir en igualdad de condiciones. Sin embargo, para acceder a esos recursos las candidaturas deben presentar pólizas o garantías bancarias, cuyos requisitos técnicos todavía no han sido establecidos oficialmente por el CNE.



Elecciones Foto: Registraduría

Esto ha generado que los trámites financieros permanezcan detenidos y que las campañas no puedan avanzar con normalidad en la recta final hacia las elecciones.

La directora de la MOE, Alejandra Barrios Cabrera, señaló que cada día de retraso representa un daño para la democracia en especial porque las campañas necesitan contar con recursos oportunos para desarrollar actividades, difundir propuestas y llegar a los ciudadanos en condiciones de igualdad.

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“El retraso en la definición de estas reglas de juego y sobre todo, de la entrega oportuna de los anticipos, genera un daño democrático irreparable”, añadió Barrios.

La MOE insistió en que el tiempo es limitado y que cualquier demora adicional puede afectar la participación democrática y la confianza ciudadana en el proceso electoral y por lo tanto espera recibir información clara por parte del CNE durante la próxima Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, programada para el 13 de mayo.