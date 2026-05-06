MOE ve "muy difícil" un ganador en la primera vuelta de las elecciones presidenciales

A días de las elecciones del 31 de mayo, la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, aseguró en Recap Blu que actualmente es “muy difícil” que un candidato logre imponerse en la primera vuelta presidencial. Según explicó, la amplia dispersión de candidaturas (12 aspirantes) y la distribución de votos hacen prever que Colombia tendría que acudir nuevamente a una segunda vuelta para definir al próximo presidente.

"Nosotros lo vemos muy difícil que hoy gane en primera vuelta. Hay una dispersión, podemos ver que tenemos un número importante de listas a la Presidencia de la República. Pues ya menos un candidato que se retira hoy para dar el apoyo al doctor Cepeda, pues ya vamos en 12 candidaturas", dijo la directora de la MOE.

Durante la entrevista radial, Barrios reconoció que tres campañas concentran la mayor atención en las encuestas, pero advirtió que el resto de candidatos también obtendrán apoyos suficientes para impedir que alguno alcance “la mitad más uno” necesaria para ganar en primera vuelta.

"En elecciones presidenciales todo es posible, pero hoy los números no nos están dando para pensar que en la primera vuelta presidencial esto se pueda resolver, y muy seguramente iremos a una segunda vuelta presidencial", añadió.



Tranquilidad a los votantes

La dirigente también re refirió sobre las garantías electorales y defendió el funcionamiento de los sistemas tecnológicos de la Registraduría, apropósito de las críticas que ha realizado el presidente Gustavo Petro. Explicó que el proceso electoral colombiano sigue siendo principalmente manual y que los softwares utilizados cumplen funciones de agregación y consolidación de datos. Además, indicó que tanto la MOE como la misión de observación de la Unión Europea han participado en mesas técnicas de revisión.



Alejandra Barrios MOE Foto: Twitter @Directoramoe

En ese sentido, Barrios consideró importante que continúen los espacios de diálogo entre la Registraduría y sectores políticos que han expresado inquietudes sobre el software electoral, especialmente después de los cuestionamientos realizados por integrantes del Pacto Histórico. Según explicó, las restricciones sobre el ingreso de celulares, memorias USB o computadores a las salas donde se revisan los códigos fuente hacen parte de protocolos internacionales de seguridad aplicados también en otros países de América Latina.



Aumento de votantes

Entretanto, destacó el aumento esperado en la participación ciudadana. De acuerdo con sus cálculos, la asistencia a las urnas podría superar la registrada en las elecciones de 2022, impulsada principalmente por la polarización política.

“Entre más polarizado es un proceso electoral, los ciudadanos sienten que su voto hace la diferencia”, explicó.

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Finalmente, Barrios contó que 23 universidades del país participarán en jornadas pedagógicas dirigidas a jóvenes para explicar cómo funciona el sistema electoral, cómo votar correctamente y cuál es el impacto de la participación ciudadana en la democracia colombiana.