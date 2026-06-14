Abelardo De La Espriella cierra campaña en Buga y promete gobernar para todos los colombianos

El candidato presidencial Abelardo De La Espriella cerró su campaña en Buga, Valle del Cauca, con un mensaje centrado en la unidad nacional y en la promesa de gobernar para todos los colombianos, incluso para quienes no respalden su aspiración política.

Durante su intervención, el aspirante aseguró que “Elevé una oración al negrito (Señor de los Milagros de Buga)… Le pedí que cuando me corresponda gobernar esta nación me dé la sabiduría necesaria para ser el presidente de todos los colombianos y no solamente de aquellos que votaron por mi”.

En esa misma línea, insistió en la necesidad de superar las divisiones políticas en el país . También abogó por “una Colombia reconciliada, en donde las diferencias políticas no sean más grandes que el amor por la patria”.

El candidato también lanzó cuestionamientos sobre los resultados electorales en algunas regiones del país, señalando presuntas irregularidades en zonas específicas. Según afirmó, “coinciden resultados electorales atípicos en los que el heredero del desgobierno y de las Farc con cerca de 70 % de la votación, incluso alcanza registros cercanos al 95 %. La intimidación se concentra especialmente en municipios de la costa pacífica, como Mosquera, Roberto Payan, Tumaco, Timbiquí, Guapi y López de Micay. Así como en zonas de la cordillera y la sierra como Taminango, Policarpa y Ricaurte”.



Asimismo, De La Espriella acusó al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, de presunta participación indebida en política y de ejercer presiones en el departamento. “No sea bandido, gobernador; no presione a la gente. Deje de presionar a los alcaldes del departamento y a los ciudadanos. Y a los bandidos del Clan del Golfo y de las disidencias, a Mordisco y a Calarcá, desde aquí les digo: a partir del 7 de agosto los declaro objetivo militar y los voy a dar de baja”, afirmó el candidato Abelardo de la Espriella.

Finalmente, el aspirante denunció supuestas prácticas de intimidación por parte de grupos armados en los departamentos de Cauca y Nariño, relacionadas con el proceso electoral. “Los grupos armados están exigiendo a los ciudadanos fotografiar su tarjeton marcado por el heredero de las FARC y del régimen Cepeda, para utilizar esa imagen como salvoconducto en los retenes ilegales de esos bandidos”.