Ya comenzó la segunda vuelta electoral presidencial en el exterior

La jornada de votación para elegir al próximo presidente de Colombia ya comenzó en el exterior. Los ciudadanos residentes fuera del país empezaron a acudir a las urnas para participar en la segunda vuelta presidencial, en la que se enfrentan los candidatos Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda.

Debido a la diferencia horaria, la apertura del proceso se produjo primero en Auckland, Nueva Zelanda, donde eran las 8:00 de la mañana del lunes, mientras en Colombia aún eran las 3:00 de la tarde del domingo.

Jornada electoral en Colombia Foto: AFP

Tras el inicio en Nueva Zelanda, la jornada electoral se extenderá progresivamente a otras ciudades de Asia y Oceanía, entre ellas Canberra, Sídney, Seúl, Beijing, Hong Kong, Shanghái, Manila, Nueva Delhi, Yakarta, Tokio, Kuala Lumpur, Singapur, Hanói, Bangkok y Guangzhou, confirmó la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Los ciudadanos colombianos en el exterior podrán ejercer su derecho al voto en los consulados entre el lunes 15 y el sábado 20 de junio. Para el domingo 21 de junio, día de las elecciones en Colombia, también estarán habilitados puestos de votación adscritos para quienes aún no hayan sufragado.



En total, 1.441.661 ciudadanos están habilitados para votar en 67 países durante esta segunda vuelta presidencial.

Mientras tanto, en Colombia la jornada electoral se desarrollará únicamente el domingo 21 de junio, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Elecciones / Imagen de referencia / Foto: Registraduría Nacional

Las autoridades también recordaron que algunos servicios relacionados con la atención consular y trámites documentales tendrán suspensiones temporales durante la jornada electoral, por lo que recomendaron a los ciudadanos programarse con anticipación y reclamar sus documentos dentro de los plazos establecidos.