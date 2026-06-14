Publicidad del candidato presidencial Iván Cepeda en la Alcaldía de San Gil desata controversia

La instalación de publicidad política de la campaña presidencial de Iván Cepeda en la fachada de la Alcaldía de San Gil desató una polémica en Santander, luego de que la Administración Municipal asegurara que el evento proselitista no contaba con permisos ni autorización para el uso del espacio público.

Imagen del veedor Marco Antonio Velázquez de San Gil. Tarima en la fallada de la Administración municipal

Las denuncias surgieron tras la realización de una actividad política en la que fueron ubicadas pancartas del candidato presidencial en los muros del edificio oficial y se instaló una carpa con equipos de sonido frente a la sede administrativa.

El secretario de Gobierno de San Gil, Orlando Quintero, aseguró que durante una inspección realizada junto con representantes del Ministerio Público y la Policía se verificó que los organizadores no habían adelantado ningún trámite ante la Alcaldía para desarrollar la jornada.

Comunicado Alcaldía de San Gil

“Se elaboró un acta de lo que había sucedido. No tenían permiso y abusivamente instalaron las pancartas en los muros de la Alcaldía. Esperamos las medidas que tenga que tomar la Procuraduría y las vamos a asumir”, afirmó Quintero.



Según el funcionario, los responsables del evento reconocieron durante la verificación que no contaban con autorización oficial y que asumirían la responsabilidad por lo ocurrido.

“Nunca pasaron la solicitud para el permiso. La carpa fue armada en ese momento y no tenían ningún requisito aprobado por la administración municipal”, agregó.

Quintero indicó además que dentro de las verificaciones realizadas surgieron señalamientos sobre la posible participación de un funcionario del ICBF en la organización de la actividad, situación que deberá ser esclarecida por los organismos de control.

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Frente a versiones relacionadas con una vigilante que se encontraba en el lugar cuando se instaló la publicidad política, el secretario precisó que la trabajadora pertenece a una empresa privada contratada para prestar el servicio de seguridad y que cualquier decisión sobre su situación laboral corresponde exclusivamente a dicha compañía.

La Alcaldía de San Gil reiteró mediante un comunicado que mantiene una posición de neutralidad frente a las campañas políticas y recordó que las instalaciones oficiales son bienes públicos destinados exclusivamente al funcionamiento institucional.

Además, señaló que está prohibida la instalación de pancartas, afiches, pendones o cualquier tipo de publicidad política en fachadas, muros, ventanas y demás espacios de la sede administrativa.

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Mientras tanto, la Procuraduría adelanta el análisis de las denuncias para establecer si existieron irregularidades en la realización del evento político y en la utilización de bienes públicos para actividades de campaña electoral.