Iván Cepeda cerró su campaña en Bogotá y pidió vigilancia electoral ante segunda vuelta

El candidato presidencial Iván Cepeda en medio de su cierre de campaña en la Plaza Cultural Santamaría, en el barrio Santa Fe, habló sobre los logros alcanzados por el gobierno actual frente a la política ambiental, tema que aseguró continuará de llegar a la Presidencia de la República.

En medio de su discurso, el candidato aseguró que seguirá protegiendo la naturaleza por encima del oro y el petróleo, y continuará reconociendo y empoderando a pueblos originarios y comunidades afrodescendientes.

“Vamos a negar la posibilidad de que en Colombia se practique el fracking, se los aseguro. A proteger los páramos, a proteger las fuentes de agua, a proteger la selva amazónica, continuaremos el liderazgo del presidente Petro como país que defiende la naturaleza. Nuestro segundo gobierno pondrá en primer lugar a las poblaciones que más requieren, la ayuda y el acompañamiento del estado a los territorios”, señaló el candidato en medio de su discurso.

El candidato aseguró además que su campaña ha estado sustentada en el respaldo ciudadano y no en grandes recursos económicos. Asimismo, invitó a sus simpatizantes a acudir desde temprano a los puestos de votación el próximo 21 de junio y a participar activamente en la vigilancia del proceso electoral.



La campaña de Cepeda también ha insistido en la necesidad de proteger cada voto y mantener vigilancia sobre posibles riesgos como compra de votos, presiones a electores, desinformación o ataques al proceso electoral.

“Todos a las urnas desde temprano, necesitamos decenas de miles de testigos para vigilar atentamente que no nos quiten un solo voto que hemos obtenido lícitamente y con el esfuerzo en esa jornada electoral”, afirmó Iván Cepeda.

El evento hizo parte de las actividades finales de campaña antes de la segunda vuelta presidencial, en la que los colombianos elegirán al próximo presidente de la República para el periodo 2026-2030. Finalmente, el candidato del Pacto Histórico finalizó su intervención agradeciendo el apoyo de los jóvenes en la ciudad y pidió velar por el cumplimiento de sus derechos en medio de la jornada electoral.

