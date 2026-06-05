Indígenas respaldan a Iván Cepeda y rechazan injerencia extranjera en elecciones

En medio de la recta final de la campaña presidencial, voceros de la comunidad indígena colombiana expresaron su respaldo a la candidatura de Iván Cepeda y Aida Quilcué, al tiempo que hicieron un llamado a la defensa de la soberanía nacional y rechazaron cualquier tipo de intervención externa en los asuntos políticos del país. Durante un pronunciamiento público, los líderes indígenas insistieron en la necesidad de preservar la decisión democrática de los ciudadanos y fortalecer la unidad nacional.

Los representantes indígenas aseguraron que permanecen en alerta permanente frente a diferentes situaciones que, según señalaron, pueden afectar la estabilidad democrática. De esta forma, manifestaron que “el intervencionismo extranjero no puede cortar la decisión democrática de la ciudadanía colombiana” y agregaron que “rechazamos contundentemente la intromisión de otros países que quieren hoy desestabilizar la democracia colombiana”.

Durante su intervención, los líderes también hicieron un llamado a la participación ciudadana: “Debemos defender la soberanía y el territorio. Y eso es un compromiso de todos y todas”, señalaron, al insistir en la importancia de la unidad como herramienta para enfrentar los desafíos políticos y sociales que atraviesa el país.

En materia de paz, la comunidad indígena destacó la decisión de frenar las iniciativas para convocar una nueva Asamblea Constituyente.



“Creemos firmemente y saludamos que se hayan detenido las firmas para una nueva constituyente porque creemos que la Constituyente del 91 tiene las garantías suficientes para que ese camino hacia la paz pueda ser posible”, afirmó la comunidad. Sin embargo, advirtieron que la paz no puede reducirse únicamente al silenciamiento de las armas, sino que debe estar acompañada de transformaciones sociales profundas.

Iván Cepeda Foto: AFP

Los voceros indígenas afirmaron que la construcción de una paz duradera en Colombia requiere avanzar hacia una verdadera reconciliación nacional, basada en la eliminación del racismo, la discriminación y las prácticas de exclusión social.

En su pronunciamiento, destacaron la importancia de promover el respeto por la diversidad y las diferencias que caracterizan al país, al tiempo que insistieron en que las garantías en los territorios y la implementación efectiva de los derechos son condiciones fundamentales para el bienestar de toda la población colombiana y no únicamente de los pueblos indígenas.

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Con este pronunciamiento, la comunidad indígena no solo reiteró sus posiciones frente a la defensa de la democracia y la soberanía nacional, sino que oficializó su respaldo a la candidatura de Iván Cepeda y Aida Quilcué.

Los líderes consideraron que la experiencia de Cepeda en temas relacionados con la paz y su conocimiento de la realidad colombiana son factores determinantes para asumir la Presidencia, razón por la cual expresaron públicamente su apoyo a esta fórmula de cara a la jornada electoral del próximo 21 de junio.