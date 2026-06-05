Sector salud convoca a Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella a dialogar sobre el futuro del sistema

Más de 30 organizaciones del sector salud convocaron a los candidatos presidenciales Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella a participar en espacios de diálogo para conocer sus propuestas sobre el futuro del sistema de salud colombiano, de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio.

La invitación fue realizada por organizaciones que integran la iniciativa de construcción de consensos para el futuro del sector salud, un ejercicio que reúne a asociaciones de pacientes y usuarios, sociedades científicas, colegios médicos, prestadores de servicios, universidades, gremios y otros actores vinculados al sistema.

En las comunicaciones enviadas a ambos candidatos, los convocantes señalaron que consideran fundamental abrir escenarios de conversación que permitan conocer de primera mano las prioridades, estrategias y acciones que cada aspirante plantea para responder a los principales desafíos que enfrenta actualmente la salud en Colombia.

Las organizaciones indicaron que temas como el acceso oportuno a los servicios, la atención de los pacientes, la estabilidad del talento humano en salud, las brechas territoriales, la sostenibilidad financiera del sistema, el modelo de aseguramiento y la recuperación de la confianza ciudadana serán determinantes para el próximo Gobierno.



La convocatoria se da después del Gran Conversatorio Presidencial “La salud, una causa que nos une”, realizado el pasado 14 de mayo, espacio en el que se presentaron los consensos construidos por distintos sectores y se escucharon las propuestas de quienes aspiraban a la Presidencia de la República.

Según los organizadores, más de 350 personas participaron de manera presencial en ese encuentro y los contenidos relacionados con el evento superaron las 870.000 reproducciones hasta finales de mayo, reflejando el interés ciudadano por conocer las propuestas de los candidatos en materia de salud.

Por ello, las organizaciones propusieron realizar encuentros con Cepeda y De la Espriella antes de la jornada electoral, en fechas y formatos que se ajusten a sus agendas. El propósito es que ambos candidatos puedan exponer directamente sus visiones sobre el sistema de salud y responder a las inquietudes de los diferentes actores del sector.

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La invitación también fue extendida a las fórmulas vicepresidenciales de cada campaña, con el fin de promover un diálogo sobre las políticas públicas que marcarán el rumbo de la salud en Colombia durante los próximos años.

