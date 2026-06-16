Abelardo De La Espriella dice que refinanciará la deuda externa de Colombia

El candidato presidencial Abelardo De La Espriella anunció que, en caso de llegar a la Casa de Nariño, una de las primeras medidas de su gobierno será impulsar un proceso de refinanciación de la deuda externa de Colombia, una propuesta que, según explicó, buscaría aliviar la presión fiscal que enfrenta el país y recuperar la estabilidad de las finanzas públicas.

Durante una entrevista concedida a Blu Radio, el candidato aseguró que la situación fiscal de Colombia requiere decisiones inmediatas y sostuvo que la renegociación de los compromisos financieros internacionales será una prioridad desde el primer día de su eventual mandato.

“Hay que renegociar la deuda. Al día siguiente de la posesión nos ponemos en eso, y el enviado especial para eso será el doctor José Manuel Restrepo, próximo vicepresidente de la República”, afirmó De La Espriella en diálogo con Néstor Morales.

La declaración constituye uno de los anuncios económicos más relevantes de su campaña, pues plantea la posibilidad de abrir conversaciones con organismos multilaterales, gobiernos aliados y entidades financieras internacionales para replantear las condiciones de pago de la deuda pública colombiana.



Abelardo De la Espriella. Suministrada.

Refinanciación de la deuda, prioridad económica de De La Espriella

De acuerdo con el candidato, el crecimiento de la deuda pública y el peso que representa el servicio de la misma en las finanzas nacionales obligan a buscar alternativas que permitan ampliar los plazos y mejorar las condiciones de financiamiento.

“Vamos a hacer todo lo que haya que hacer para renegociar esa deuda y para empezar a recuperar las finanzas públicas, porque todo se va en pago de la deuda y en gasto de funcionamiento. Eso no tiene cómo sostenerse en el tiempo”, señaló durante la entrevista.

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De La Espriella indicó que ya se han adelantado conversaciones preliminares sobre esta posibilidad y aseguró que existe interés por parte de sectores de la banca internacional para participar en un eventual proceso de refinanciación.

Asimismo, sostuvo que José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y fórmula vicepresidencial de su campaña, lideraría las gestiones con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno de Estados Unidos y otros actores financieros internacionales.

“Hemos adelantado conversaciones y quién mejor que José Manuel Restrepo para encabezar esa delegación que va a buscar la refinanciación de esa deuda”, expresó.

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Menos impuestos y más inversión

Dentro de su propuesta económica, el candidato también planteó una reducción gradual de la carga tributaria para estimular el crecimiento económico y atraer inversión extranjera.

Entre los gravámenes que buscaría reducir se encuentran el impuesto del 4 por mil y los impuestos aplicados a los combustibles.

Según explicó, la estrategia estaría sustentada en una combinación de austeridad estatal, lucha contra la corrupción, fortalecimiento de sectores productivos y recuperación de la confianza inversionista.

“De los primeros impuestos que pienso bajar son precisamente el 4 por mil y los impuestos sobre la gasolina”, manifestó.

El abogado barranquillero argumentó que una reducción de impuestos no necesariamente implica una disminución en los ingresos del Estado si se logra dinamizar la economía y ampliar la base productiva del país.

Fracking como motor para la recuperación económica

Otro de los temas centrales de la entrevista fue la política energética. De La Espriella confirmó que respaldaría el desarrollo del fracking bajo estrictos controles ambientales, argumentando que esta tecnología es necesaria para aumentar la producción de hidrocarburos y fortalecer las finanzas nacionales.

El candidato aseguró que esta práctica ha sido “demonizada” por sectores políticos y defendió la posibilidad de implementarla de manera responsable, tomando como referencia experiencias internacionales.

“Nosotros no podemos recuperar la economía de Colombia si no hacemos un fracking responsable”, afirmó.

Además, señaló que su administración concentraría esfuerzos en combatir la minería ilegal, actividad que calificó como una de las principales amenazas para el medio ambiente colombiano.

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Advertencia sobre la situación fiscal y energética

Durante la conversación, De La Espriella advirtió sobre lo que considera un deterioro significativo de las finanzas públicas y expresó preocupación por la posibilidad de dificultades en sectores estratégicos como el energético.

“Estamos ad portas de un apagón. Incluso yo me temo que va a haber problemas incluso de pago para que el Estado ande y funcione”, sostuvo.

Frente a ese panorama, indicó que una eventual administración suya realizaría una auditoría exhaustiva de las cuentas públicas para determinar el estado real de las finanzas nacionales y adoptar las medidas necesarias dentro del marco constitucional.

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Un mensaje de campaña centrado en la economía y la democracia

Más allá de las propuestas económicas, el candidato aprovechó el espacio para hacer un llamado a la participación electoral, presentando la contienda presidencial como una decisión determinante para el futuro institucional del país.

De La Espriella insistió en que su proyecto político busca fortalecer la libertad económica, recuperar la seguridad y promover el crecimiento empresarial como mecanismos para generar empleo formal y oportunidades para los jóvenes.

“No soy el candidato perfecto, pero soy el presidente que requiere Colombia en este momento”, concluyó.