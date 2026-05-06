"Error 501": El reclamo del sector Fintech por la demora en la exención del 4 x 1000

"Error 501" no se trata de un fallo técnico fortuito, sino de una denuncia pública del sector Fintech y entidades como Nubank sobre el incumplimiento del Artículo 65 de la Reforma Tributaria de 2022.

Esta ley estipulaba que todos los colombianos estarían exentos del Gravamen a los Movimientos Financieros (4 X 1000) en todas sus cuentas, siempre que el movimiento total no superara los 18,3 millones de pesos mensuales.

Sin embargo, 501 días después del plazo estipulado para su implementación, los usuarios siguen limitados a marcar una única cuenta para obtener el beneficio.



Un cobro bajo cuestionamiento legal

Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, en diálogo con Mañanas Blu ha sido enfático en señalar que el cobro que se realiza actualmente a quienes no superan el tope legal carece de respaldo. Según Santos, "desde el año 2024 se está cobrando un impuesto que hoy en día tiene unos problemas jurídicos muy grandes para ser cobrado y no tiene ninguna base legal para hacerlo".

El directivo incluso sugirió que el gobierno podría estar recibiendo recursos de manera indebida: "Yo creo que no están cobrando un 4 x 1000 que hoy en día no tiene ningún tipo de sustento... hasta esos 18 millones de pesos".



Dinero Colombia. Foto: archivo Blu Radio.

Se estima que este retraso le representa al Estado un recaudo adicional considerable. Si bien el impuesto total recoge unos 16 billones de pesos al año, Santos calcula, de manera conservadora, que "el 20% o el 25% de esos 16 billones, es decir, unos 4 billones de pesos de más que le están llegando al gobierno y que no le deberían llegar" provienen de ciudadanos que deberían estar exentos bajo la nueva ley.



Barreras a la inclusión y competencia

El impacto de este "error" no es solo contable, sino social. Para el ecosistema Fintech, el 4 x 1000 actúa como un freno para la formalización de la economía en un país donde el 80% de las transacciones aún se hacen en efectivo.

Santos explica que "el 4 x 1000 es un cuello de botella que ha orientado hacia la concentración del sistema y hacia la no inclusión financiera de los más vulnerables", pues quienes ganan menos ven en este impuesto una pérdida directa de su sustento diario.

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Además, la imposibilidad de tener múltiples cuentas exentas limita la competencia. Actualmente, trasladar el beneficio de una entidad a otra puede tardar hasta cinco días o requerir visitas presenciales a sucursales físicas, lo que desincentiva a los usuarios a buscar mejores productos tecnológicos.



El sistema está listo: falta el "banderazo" del Gobierno

A pesar de la complejidad que implica conectar a todas las entidades bancarias para monitorear los topes de los usuarios en tiempo real, el gremio asegura que el reto tecnológico ya fue superado.

El sector financiero tradicional, las cooperativas y las Fintech han desarrollado la plataforma de interoperabilidad necesaria. "Si la Dian dice el día de mañana, 'Señores, entren a operar con este sistema', en cuestión de días y no semanas, este sistema está operativo, ya está todo firmado", aseguró Santos.

Escuche aquí la entrevista: