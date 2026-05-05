Colombia Fintech exige al Gobierno aplicar ley que elimina el 4x1000, vigente desde 2024

El sector fintech en Colombia volvió a pedirle al Gobierno que ponga en marcha la Ley 2277 de 2022, que elimina el cobro del 4x1000 para transacciones por debajo de un umbral cercano a los 17 millones de pesos. Aunque esta medida debía entrar en operación en 2024, sigue sin aplicarse y está afectando a cerca de un millón de colombianos.

Desde Colombia Fintech aseguran que el retraso no responde a limitaciones técnicas, sino a falta de voluntad política para transformar el sistema financiero. “Desafortunadamente, por falta de decisión del Estado colombiano, no tenemos en operación un sistema que hoy en día está recaudando ese 4x1000 a un millón de colombianos que no lo deberían estar pagando”, afirmó su presidente, Gabriel Santos.

El gremio advierte que esta demora mantiene “barreras invisibles” que afectan especialmente a los usuarios de menores ingresos. Según sus estimaciones, el beneficio cobijaría al 80 % de la población, pero el impuesto sigue concentrándose en los más vulnerables. “Estamos poniéndole la carga al más débil”, insistió Santos.

Además, señalan que el 4x1000 ha generado fricciones que desincentivan la inversión y la inclusión financiera. Marcela Torres, gerente general de NuBank Colombia, explicó que este tipo de cobros limita la competencia, ya que muchas personas optan por mantenerse en productos financieros menos eficientes para evitar costos adicionales, lo que reduce la movilidad del dinero en el sistema.



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Por eso, el gremio subraya que el sistema ya está listo en su mayoría, pero sigue detenido por un pequeño grupo de entidades que no se han integrado. “Tenemos el 98 % de las entidades participantes listas (…) y por cuenta del 2 % que no está listo, se le sigue cobrando un impuesto injustificado a un millón de colombianos”, agregó Santos.

En se sentido, proponen que el modelo empiece a operar con las entidades que ya están preparadas, mientras se integran las restantes. Aseguran que avanzar en interoperabilidad, como en Brasil, por ejemplo, permitiría reducir fricciones y sumar a más personas a la economía digital.

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Mientras tanto, algunas entidades buscan mitigar el impacto. NuBank Colombia, lanzó una estrategia temporal para devolver el 4x1000 a quienes inviertan en CDT entre el 5 y el 9 de mayo. “Es un beneficio muy especial, que combina dos necesidades de nuestros clientes: mover el dinero libremente y que su dinero crezca”, explicó Santiago Matamoros, director de producto de la entidad.

Matamoros agregó que la iniciativa también busca incentivar a otras entidades a replicar este tipo de soluciones.