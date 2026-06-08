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Blu Radio  / Podcast  / Habla José Manuel Restrepo: Recap Blu, programa del 5 de junio de 2026

Habla José Manuel Restrepo: Recap Blu, programa del 5 de junio de 2026

Juan Manuel Restrepo, candidato vicepresidencial de Colombia, habló en Recap Blu de Blu Radio sobre la estrategia de su campaña para la segunda vuelta presidencial.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de jun, 2026

Estos son los temas más importantes en Recap este viernes, 5 de junio:

  • José Manuel Restrepo, candidato vicepresidencial de Colombia, habló en Recap Blu de Blu Radio sobre la estrategia de su campaña para la segunda vuelta presidencial. El dirigente aseguró que la ubicación de su fórmula en el centro del tarjetón refleja su intención de representar a las mayorías del país. “Esta campaña tiene a la gente absolutamente emocionada”, afirmó.
  • Antonella Petro, hija del presidente, se pronunció sobre la polémica con la Selección Colombia y envió mensaje a James Rodríguez.
  • Petro eleva su discurso contra Estados Unidos tras apoyo de Trump a Abelardo De La Espriella en elecciones.
  • Avances y más tensión entre Cuba y Estados Unidos en medio de los movimientos del Gobierno de Donald Trump.

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