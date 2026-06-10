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Abelardo De La Espriella llevó sus propuestas para La Mojana durante visita a Caregato

En su visita a La Mojana, el candidato presidencial Abelardo De La Espriella se reunió con habitantes de la zona y planteó posibles medidas relacionadas con obras de infraestructura y el fortalecimiento de alertas tempranas

Abelardo De La Espriella
Abelardo De La Espriella //
Foto: AFP
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: 10 de jun, 2026

Durante su visita a Caregato, en el municipio de San Jacinto del Cauca, el candidato presidencial Abelardo De la Espriella planteó la necesidad de revisar temas relacionados con las deudas y las obras estructurales previstas para la subregión, además de los trabajos de dragado y el fortalecimiento de los sistemas de alertas tempranas. Asimismo, habló de un programa especial para apoyar a agricultores y ganaderos de la subregión.

Durante su intervención, De la Espriella sostuvo que la situación de La Mojana refleja años de abandono estatal.

“Esto para mí no es un acto de campaña; esto para mí es un acto de justicia con una gente y con una región que ha sido abandonada históricamente por el centralismo. Están en mi memoria desde que yo era un niño”, manifestó.

De la Espriella estuvo acompañado por integrantes de su campaña, entre ellos su jefe de debate, Mauricio Gómez Amín, y el gerente nacional de regiones, Jaime Andrés Beltrán.

La visita hizo parte de la agenda territorial que adelanta el candidato presidencial en distintas regiones del país de cara a la segunda vuelta del próximo 21 de junio.

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