Abelardo De la Espriella pidió a EE. UU. investigar políticos que compran votos e incluirlos en OFAC

El candidato presidencial Abelardo De la Espriella habló en una extensa entrevista luego de ganar en la primera vuelta presidencial. Durante la conversación abordó diversos temas de actualidad nacional, lanzó varias denuncias sobre el proceso electoral y se refirió al respaldo que recientemente recibió del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De la Espriella comenzó agradeciendo el respaldo expresado por el mandatario estadounidense y destacó la importancia de la relación bilateral entre ambos países.

“Con un gran agradecimiento y muy honrado por el apoyo decidido del presidente Trump y de todo su gobierno, un gobierno con el que tengo muy buenas relaciones desde hace muchos años. Es fundamental entender que los Estados Unidos son determinantes para combatir el crimen, el narcoterrorismo y poder liberar a Colombia de tanto dolor y tanta violencia. Además, en materia comercial, Estados Unidos es nuestro principal socio”, afirmó en entrevista con la Revista Semana.

“Compartimos valores y principios en defensa de la democracia, de la libertad y de la institucionalidad, y vamos a hacer una llave con el Gobierno de Estados Unidos y con el presidente Trump como nunca antes la ha tenido Colombia”, dijo.



Donald Trump y Aberlado De La Espriella // Foto: AFP

Compra de votos

Posteriormente se refirió a la posibilidad de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, renuncie para vincularse a la campaña presidencial de Iván Cepeda. “Están llamando a Benedetti porque es un comprador de votos consuetudinario. No lo llaman por su inteligencia ni por ser un gran estratega político. Lo están llamando para que compre votos, como los compró cuando estuvo en la campaña de Petro”, sostuvo.

Esto lo vinculó con que sectores cercanos al candidato del gobierno estarían con esa estrategia de coacción sobre personas humildes: “lo que pretenden hacer es una compra masiva de votos en la región Caribe, metiendo a los hermanos Torres, que ya tienen 60 mil millones de pesos para comprar votos en el Caribe. Pretenden hacer lo que hicieron hace cuatro años, porque eso fue lo que le dio el triunfo a Petro”.

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Contra Benedetti

De la Espriella fue más allá y lanzó acusaciones contra Benedetti y recordó supuestas agresiones a las mujeres por parte del ministro. Eso lo respondió cuando se le consultó porque el minInterior es considerado una “bestia” por su experiencia política y él dice haber creído que “bestia”, era por agredir a las mujeres.

“Benedetti es un delincuente de la peor calaña, y lo están llamando para que compre votos, como los compró cuando estuvo en la campaña de Petro, de eso hay grabaciones (...) No se equivoque. Es una bestia, pero del mal, que lo que viene es a comprar votos”, manifestaba con énfasis en la entrevista televisada, la cual tuvo en un momento 1.400.000 personas conectadas en distintas plataformas, de acuerdo a Semana.

El candidato le sugirió a Benedetti “que se quede quieto”, porque está en la mira de Estados Unidos. “Si la bestia sale se va a encontrar con el tigre”.

Armando Benedetti // Foto: AFP

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¿Compradores de votos sin visa y en la Lista Clinton?

De la Espriella solicitó formalmente al Gobierno de Estados Unidos verificar las denuncias mediante sus enviados especiales e identificar a los responsables de cambiar la voluntad de los electores a cambio de dinero.

“Estoy solicitándole formalmente al Gobierno de Estados Unidos que verifique esta situación, a fin de identificar a los políticos en cada uno de los departamentos del Caribe colombiano que van a empezar esa operación de compra de votos, para que procedan a incluirlos en la lista OFAC y a retirarles las visas a ellos y a sus familiares”, manifestó Abelardo.

En específico cifró en 20, o más, los dirigentes políticos involucrados en las prácticas de conseguir apoyos a cambio de dinero, varios de ellos senadores y representantes.

“Se van a pegar la enredada de su vida si se atreven a comprar votos en el Caribe”, afirmó, al señalar que cuenta con el respaldo de un “gobierno amigo” como el de Estados Unidos.

Dentro de sus señalamientos mencionó nombres conocidos en la región Caribe. “En Soledad hay un comprador de votos muy grande, el señor Pulgar. En Sucre, Mario Fernández Alcocer; en Córdoba, los señores Calle; en Cesar, Ape Cuello; y en Bolívar también tenemos identificada a una gente”, declaró.

Los dardos repetidos contra “los Torres”

De la Espriella calificó como “mercaderes de la política” a quienes, según él, financian campañas con el objetivo de obtener contratos públicos. “Empresarios que financian para robarse los contratos, como esos bandidos de los Torres aquí en Barranquilla, y los políticos que en cada uno de los departamentos están organizando la operación de compra de votos”, comentó.

El mensaje lo extendió a las entidades financieras sobre la entrega de altas sumas que podrían ser supervisadas si encuentran conexión con ilícitos. “Vamos a ver si son tan guapos de salir a hacerla cuando saben que los Estados Unidos están encima y que se van a quedar sin visas ellos y sus familias, y que van a ser incluidos en la lista OFAC por estar torciendo la voluntad popular a punta de plata (...) Los bancos no se pueden prestar para sacar grandes sumas de dinero en época electoral. Todo el que esté sacando grandes sumas de dinero en el Caribe colombiano es para comprar votos. Ojo con eso”, advirtió.

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Auditoría al Gobierno

El candidato también se refirió a un eventual proceso de empalme con el gobierno saliente de Gustavo Petro y expresó dudas sobre la disposición de la actual administración para facilitar la transición.

“Yo creo que no va a haber empalme. Hay que estar muy atentos a la destrucción de documentación y de información, que es lo que van a intentar hacer. Estoy tomando todas las precauciones del caso”.

De llegar a la Presidencia, impulsará una auditoría para revisar la gestión del actual Gobierno, porque sospecha que hay mucha corrupción y tratarán de destruir pruebas. “Voy a hacer una auditoría. La mejor del mundo, porque voy a ver qué fue lo que se robaron, dónde se lo robaron, quién se lo robó y a dónde se llevaron la plata, y los voy a denunciar peso por peso”, alertó el también abogado.

Gustavo Petro, presidente de Colombia Presidencia

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La respuesta a Petro

El candidato también respondió a los cuestionamientos formulados por el presidente Gustavo Petro, quien reaccionó en redes sociales al respaldo expresado por Trump y escribió: “Cuando un país interviene en las decisiones de otro país, muere la libertad. Invito a toda Colombia a votar en plena libertad y no volvernos ni esclavos ni colonia de nadie”.

Frente a ese mensaje en la red social X, De la Espriella aseguró que Petro interviene constantemente en asuntos de otros países y sostuvo que el mandatario estaría preparando una estrategia para desconocer los resultados electorales.

“Él tiene otro plan: sembrar la duda para empezar a levantar sus primeras líneas y una cuerda de desadaptados”, afirmó.

Incluso señaló que, en caso de una eventual ruptura del orden constitucional, las Fuerzas Militares tendrían la obligación de actuar. “De ser necesario, el Ejército de la patria debe activar el mecanismo de la obligación legal de restaurar el orden constitucional en caso de que Petro decida romperlo”, declaró.

Según el candidato, el Gobierno enfrenta dificultades tras no lograr una victoria en primera vuelta, porque “están desesperados. Tenían un solo cartucho y era ganar en primera vuelta”.

La proyección de Abelardo es ganar por más de 10 puntos “para que no tengan excusa de que hubo fraude y pretendan incendiar el país”.

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De cara a la segunda vuelta, De la Espriella anunció una serie de concentraciones políticas en Valle del Cauca, Bogotá y Montería, así como una gran marcha de cierre de campaña en la capital del país.

Apoyos de partidos

Sobre los partidos políticos les dejó claro que no hará acuerdos burocráticos y se dirigió a los militantes, antes que a los dirigentes: “Si quieren votar conmigo que voten. Pero yo no voy a hacer acuerdos (...) Hay partidos de partidos, estoy seguro que el presidente Uribe y el CD no buscan absolutamente nada distinto a que le vaya bien al país, los demás partidos que entre el diablo y escoja”-

Sobre el expresidente Álvaro Uribe asegura que no han hablado. “Él me mandó un mensaje, pero no hemos hablado personalmente", sin embargo, le mostró agradecimiento al igual que a Paloma Valencia por ser “una gran patriota y luchadora”.

Abelardo De La Espriella y Paloma Valencia Fotos: AFP