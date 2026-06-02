Trump celebra victoria de Abelardo De La Espriella: "Es un honor darle mi respaldo"

A través de su red social Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció sobre el resultado que dejó la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia y anunció su respaldo a Abelardo De La Espriella para "enfrentar a un marxista de izquierda radical"

"Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, “El Tigre” Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y firme, por su decisiva victoria en la primera vuelta de la elección presidencial de Colombia. Abelardo lucha incansablemente por su gran país y su gente, y los ama, tal como yo lo hago por los Estados Unidos de América. Como presidente, Abelardo tendría un enorme éxito liderando a Colombia para hacer crecer la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, y restaurar la ley y el orden", dijo el presidente de Estados Unidos.

Donald Trump Foto: AFP

Según el mandatario de EE.UU., el resultado de la segunda vuelta será clave en la relación actual con Colombia, esperando de su parte que sea Abelardo De La Espriella el que llegue a la Presidencia de la República,

"Abelardo se enfrentará a un marxista de izquierda radical en la segunda vuelta el próximo 21 de junio. Los resultados de esta elección son muy importantes para el futuro de Colombia y para su relación con los Estados Unidos. Debido a sus enormes logros en la vida y a su apoyo político hacia mí, personalmente, es un honor para mí darle a Abelardo mi respaldo completo y total", añadió.



El candidato de Defensores de la Patria fue el vencedor de la primera vuelta presidencial con más de 10 millones de votos, seguido por Iván Cepeda con un poco más de 9 millones. Pero será el 21 de junio el día que se decida cuál de los dos llegará a la Casa de Nariño a reemplazar a Gustavo Petro.