"Afecta la libertad política": 38 juristas por juez que prohibió uso de 'Firmes por la Patria'

En un comunicado, un grupo de 38 juristas se refirió a la decisión de una juez que le prohibió a la campaña de Abelardo De La Espriella usar las expresiones "Firmes por la Patria" y " Defensores de la Patria". Según este grupo de juristas, integrado por reconocidos exmagistrados, exdecanos de facultades de Derecho y abogados, se afecta la libertad política y se excede las competencias de la tutela.

"Lo primero que debe recordarse es que los símbolos patrios de la República de Colombia se encuentran taxativamente definidos en la ley. De conformidad con la Ley 12 de 1984, son símbolos patrios la Bandera, el Escudo de Armas y el Himno Nacional, cuyo uso se encuentra reglamentado por el Decreto 1967 de 1991. Un eslogan o lema de campaña como “Firmes por la Patria” no es la Bandera, no es el Escudo ni es el Himno. Por tanto, no constituye, un símbolo patrio, ni puede asimilarse a ellos por vía de interpretación extensiva", dicen los juristas.

Es importante recordar que el equipo jurídico de la campaña de Abelardo De La Espriella interpuso una tutela contra esta decisión en las últimas horas. Este grupo de 38 abogados también argumenta que el juez de tutela no podía tomar este tipo de determinaciones, según la ley.

"No era entonces el juez de tutela, sino el órgano electoral competente, quien debía pronunciarse sobre la posibilidad de usar o no el lema “Firmes por la Patria”. La decisión que motiva este pronunciamiento desconoce el carácter subsidiario de la tutela y, al hacerlo mediante una medida provisional de tan amplio alcance (el desmonte de toda la publicidad de una campaña a pocos días de la segunda vuelta presidencial), compromete gravemente principios esenciales del proceso democrático", agregan los juristas en el comunicado.

