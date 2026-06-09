Sigan ‘Firmes por la Patria’ mientras ganamos esta lucha jurídica: De la Espriella a sus seguidores

Pidiendo un aplauso que se esuchara desde Cartagena hasta el Tribunal Superior de Bogotá, en donde dijo, un magistrado ha “decidido” callarlos; el candidato presidencial Abelardo De La Espriella respondió a la orden judicial que le otorga a su movimiento un plazo de 24 horas para retirar la propaganda política que incluya los símbolos patrios.

“Un aplauso que se escuche en el Tribunal Superior de Bogotá, en donde un magistrado ha decidido callarnos”, afirmó ante los cientos de asistentes que se congregaron la tarde de este martes en la Plaza la Aduana, en el centro histórico de la ciudad, mientras lucían camisetas amarillas, banderas de Colombia y gorras con el logo de su movimiento.

Durante su intervención, De La Espriella pidió a sus seguidores no dejar de compartir la imagen de la campaña, el logo y sus himnos, y especialmente la frase “Firmes por la patria”, que también fue incluida en la sanción del Tribunal Superior de Bogotá.

“Pongan en cada estado de sus celulares, y en las redes sociales nuestros símbolos de campaña, compartan nuestro himno, nuestras canciones y por supuesto sigan ‘Firmes por la Patria’ mientras ganamos esta lucha jurídica”, aseguró.



Asimismo, el candidato presidencial señaló que cada vez que se comparte en redes sociales con la imagen de su imagen se fortalece un movimiento libertario.

“Cada estado en redes sociales, cada camiseta que usen, es un grito de libertad, cada vez que compartan a los “Defensores de la patria” están haciendo parte de este movimiento libertario que está derrotando a los de siempre, y a los criminales que hoy nos gobierna”, sostuvo.

El candidato de ‘Firmes por la Patria’ afirmó además que el Caribe tiene una oportunidad histórica de elegir al primer presidente costeño del país, quien afirma, ponga el desarrollo de la región en el centro, y además lanzó puyas al presidente Gustavo Petro.

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“Yo si soy costeño de verdad, no como uno que anda por ahí que es el de Temu, yo soy del Amazon”, agregó.