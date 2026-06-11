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Ganaderos respaldarán a Abelardo De La Espriella: Fedegán

La junta directiva de Fedegán expresó su respaldo unánime al candidato Abelardo De La Espriella en su carrera por ganar la Presidencia de la República.

Abelardo De La Espriella
Abelardo De La Espriella
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de jun, 2026

La junta directiva de Fedegán anuncia su respaldo unánime al candidato Abelardo de la Espriella de cara al a segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. Los ganaderos decidieron oficializar su apoyo tras una reunión en Montería y una conversación telefónica con el candidato.

De la Espriella promedió “todas las garantías, todo el reconocimiento y todo el respeto a los ganaderos de Colombia. El país le debe mucho al gremio ganadero y tendrán el lugar que se merecen en la ‘Patria Milagro’”.

Unas 700 mil familias ganaderas están representadas en los gremios y asociaciones que forman parte de Fedegán.

“Tengo claro que la elección es solo una: Abelardo De La Espriella y lo que sus propuestas representan para la preservación del orden y de las libertades que permiten el desarrollo económico y el bienestar”, aseguró el presidente de Fedegán, José Felix Lafaurie.

Previamente la senadora del centro democrático María Fernanda Cabal, esposa de Lafaurie, había anunciado su respaldo formal a De La Espriella.

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