Ganaderos respaldarán a Abelardo De La Espriella: Fedegán

La junta directiva de Fedegán anuncia su respaldo unánime al candidato Abelardo de la Espriella de cara al a segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. Los ganaderos decidieron oficializar su apoyo tras una reunión en Montería y una conversación telefónica con el candidato.

De la Espriella promedió “todas las garantías, todo el reconocimiento y todo el respeto a los ganaderos de Colombia. El país le debe mucho al gremio ganadero y tendrán el lugar que se merecen en la ‘Patria Milagro’”.

Unas 700 mil familias ganaderas están representadas en los gremios y asociaciones que forman parte de Fedegán.

“Tengo claro que la elección es solo una: Abelardo De La Espriella y lo que sus propuestas representan para la preservación del orden y de las libertades que permiten el desarrollo económico y el bienestar”, aseguró el presidente de Fedegán, José Felix Lafaurie.



Previamente la senadora del centro democrático María Fernanda Cabal, esposa de Lafaurie, había anunciado su respaldo formal a De La Espriella.