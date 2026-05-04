Dura crítica de Fedegán por borrador de decreto que suspendería ventas de ganado: "Exportar o morir"

En diálogo con Mañanas Blu, José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), expresó su contundente rechazo a la intención del Gobierno nacional de suspender las exportaciones de ganado en pie para intentar frenar el alza en los precios internos de la carne. Según el dirigente gremial, esta medida es "ilegal" y no tendrá el efecto deseado en el bolsillo de los colombianos.



Un mensaje político sin sustento técnico

Lafaurie fue enfático al señalar que la propuesta del Gobierno no responde a una necesidad técnica de política pública, sino a intereses de corte proselitista. "Lo que van es simplemente a mandar un mensaje para la galería. Él está no tomando decisiones en materia de política pública sino simplemente haciendo política electoral".

El líder gremial explicó que, aunque el precio ha subido (alrededor de un 8,6% en el último año según cifras que él defiende), esto se debe principalmente a una mayor demanda interna impulsada por el aumento del salario mínimo, y no a la falta de oferta por exportaciones. "El impacto de salario mínimo ha mejorado la disposición de recursos de sectores que anteriormente no podían acceder a determinados bienes de la canasta básica", afirmó, añadiendo que "en una economía de mercado, cuando un producto es más demandado, pues sube el precio".

Ganado - referencia // Foto: AFP

El "perverso" papel de los intermediarios

Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue la denuncia sobre la cadena de comercialización en Colombia. Lafaurie comparó la situación con Brasil, donde el ganadero recibe entre el 76% y el 81% del valor final que paga el consumidor. En contraste, en Colombia, "cuando usted paga 100 pesos de carne en un expendio de carne cualquiera, no le llega al ganadero el 50% del valor de lo que usted paga".

Aseguró que el problema radica en el "encadenamiento que es perverso" y en la alta informalidad, señalando que en ciudades como Bogotá, "la mitad de toda la carne que llega es informal", lo que permite que miles de expendios pongan el precio al consumidor de manera arbitraria.



Riesgos internacionales y el espejo de Argentina

La posible suspensión de exportaciones afectaría mercados estratégicos como China y Arabia Saudita, los cuales han sido abiertos recientemente. Lafaurie calificó la intención de cerrar estos mercados como una "estupidez" que además "riñe contra el GATT" (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio). "Nadie te compra a ti spot porque la gente tiene que atender sus mercados. El comprador dirá: este es un mercado absolutamente inestable".



Finalmente, el presidente de Fedegán recordó el caso de Argentina bajo el mandato de los Kirchner, donde medidas similares resultaron en la pérdida de 12 millones de animales y la quiebra de 80.000 pequeños productores, advirtiendo que en Colombia los más afectados por esta decisión serían, precisamente, los pequeños ganaderos.

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