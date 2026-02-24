"Me siento ofendido y maltratado": José Félix Lafaurie rompe con el Centro Democrático

Tras confirmarse su renuncia del Centro Democrático, el presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, aseguró que su decisión no buscaba generar alguna afectación a la candidatura de Paloma Valencia, sin embargo, en diálogo con Recap de Blu Radio, aseguró que en la carrera por la Presidencia estará de lado de Abelardo de la Espriella, pese que su esposa, María Fernanda Cabal, sí lo hará.

“Yo merezco un mínimo de respeto. A mí me sorprendió la filtración de esa carta. Después supimos quién la filtró, de qué manera la filtró, nunca entendimos para qué la filtró. No obstante, seguí tramitando ante el partido la necesidad de conocer la realidad de lo que fue el proceso. A la fecha no he recibido ninguna información, ni buena ni mala (…) En la carta de renuncia yo dejo a salvo a Paloma Valencia, que nada tiene que ver con mi desagrado y con el maltrato”, dijo el presidente de Fedegan.

En ese orden ideas, Lafaurie aseguró que su decisión de salir del Centro Democrático se dio más porque se “sintió ofendido” por parte de ellos en la elección del candidato, cuando fue elegida Paloma Valencia y el trabajo que hizo la firma chilena, que tanto él como María Fenanda Cabal consideran que “no se hizo de forma correcta”.

José Félix Lafaurie Foto: X @jflafaurie

“María Fernanda ha guardado prudente silencio, no ha querido salirle a este tema. He salido yo porque me siento ofendido, y me siento ofendido porque sé cómo le metieron las manos, sé quién le metió las manos (…) Entonces llega un momento que uno dice, a esta edad ya a esta edad de la vida, 70 años, tener que seguirse aguantando semejante, sí, ofensas, porque son ofensas”, puntualizó.



Reiteró que María Fernanda Cabal sí apoyará a Paloma Valencia en la consulta del 8 de marzo, al igual que en las elecciones si llega a estar en la contienda para primera vuelta.

“Ella siempre ha cumplido sus compromisos, es que ella sigue siendo una senadora del Centro Democrático. Es que el país no puede olvidar que ella sacó más de 200.000 votos, incluso, por lo menos 2 senadores del partido se deben a que ella logró sacar más allá de lo que estableció la cifra repartidora. Ya tiene un derecho en el partido”, añadió.