En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Diana Ospina
José Félix Lafaurie
Donald Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / "Me siento ofendido y maltratado": José Félix Lafaurie rompe con el Centro Democrático

"Me siento ofendido y maltratado": José Félix Lafaurie rompe con el Centro Democrático

El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, renunció al partido político y con su llegada a Salvación Nacional anunció su apoyo a Abelardo de la Espriella.

Publicidad

Publicidad

Publicidad