Alcalde de Bogotá hace llamado a "respetar el resultado y las instancias legales"

Las votaciones presidenciales de este 31 de mayo de 2026 ya arrancaron. Con la apertura de las urnas en todo Colombia, la ciudadanía tendrá la posibilidad de elegir al próximo presidente de la República.

De esa manera, previo a la apertura de las urnas, como es tradición en el país y por protocolo, el alcalde de Bogotá, en la mesa número 1 de la Plaza de Bolívar, se dirigió a la ciudadanía para entregar un mensaje antes del inicio de las votaciones.

Elecciones presidenciales 2026: el mensaje de Carlos Fernando Galán

Carlos Fernando Galán invitó a todos los colombianos a ejercer su derecho al voto, pero pidió hacerlo temprano para garantizar el orden durante la jornada. Además, hizo un llamado al respeto por la institucionalidad electoral, es decir, por la Registraduría Nacional y la Rama Judicial, entidades que actúan como garantes del proceso electoral.



"Los respetamos, los apoyamos y es fundamental que todas las autoridades respetemos el proceso, respetemos el resultado y respetemos las instancias legales y constitucionales en caso de disputa, que por ningún motivo llamemos a vías de hecho, sino que utilicemos los canales legales e institucionales para dirimir cualquier inconformidad", comentó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Carlos Fernando Galán pide respetar los resultados electorales

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Finalmente, el alcalde de Bogotá lanzó un mensaje dirigido a todos los funcionarios públicos, entre ellos al presidente Gustavo Petro.

"Todos los servidores públicos, todos los funcionarios públicos, desde el presidente de la República hasta el último funcionario público, estamos obligados por la Constitución que juramos respetar y defender, a brindarles garantías a todos los que participan en este proceso", comentó Galán.

Así mismo, el mandatario destacó que la democracia no se defiende solamente frente a los violentos, sino también frente a quienes ejercen el poder. Según afirmó, ese poder no debe ponerse al servicio de ningún candidato o candidata, sino al servicio de la democracia, de las garantías institucionales y de todos los ciudadanos del país.

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Galán hace llamado a la institucionalidad

El alcalde reiteró la importancia de que todas las autoridades actúen dentro del marco constitucional durante la jornada electoral y recordó que cualquier inconformidad relacionada con los resultados debe tramitarse a través de los mecanismos legales establecidos.

De esta manera, insistió en que el respeto por las instituciones y por las decisiones adoptadas por las autoridades electorales será fundamental para garantizar la transparencia y la legitimidad del proceso democrático que vive Colombia este 31 de mayo.