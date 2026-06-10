ANDI pidió proteger el proceso electoral y respetar los resultados de la segunda vuelta

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, hizo un llamado a todos los actores políticos, institucionales y sociales del país para proteger el proceso electoral y garantizar el respeto por los resultados que surjan de las urnas el próximo 21 de junio.

A través de un comunicado, el gremio reiteró que Colombia atraviesa un momento trascendental y por eso la importancia de preservar la confianza en las instituciones democráticas.

Para la ANDI, el proceso electoral constituye un pilar fundamental para la democracia y la estabilidad del país pero para protegerlos es necesario fortalecer la legitimidad de las elecciones y promover un ambiente de respeto hacia las decisiones ciudadanas.

Elecciones en Colombia // Foto: AFP

“La democracia exige que todos los actores políticos, sociales e institucionales contribuyamos a preservar la legitimidad y la credibilidad de las elecciones”, plasmaron en el comunicado.



La ANDI también hizo un llamado directo a los candidatos presidenciales, a los movimientos políticos, al Gobierno y a la ciudadanía para actuar con responsabilidad durante la etapa electoral.

“Todos los sectores deben respetar las instituciones y comprometerse desde ya a reconocer los resultados oficiales que surjan de un proceso electoral debidamente garantizado”, insistieron.

Finalmente, la ANDI resaltó el papel que ha desempeñado la Registraduría Nacional en la organización de las elecciones actuando con “criterios de neutralidad, objetividad y rigor técnico” para asegurar que la voluntad de los ciudadanos sea respetada y reflejada fielmente en los resultados electorales, como ocurrió en la primera vuelta.