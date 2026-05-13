ANDI alertó por crecimiento de déficit del fondo de combustibles tras aumento de deuda con Ecopetrol

Durante la décimo segunda edición del evento empresarial Innovation Land Summit, en Medellín, se alertó sobre la necesidad de que el Gobierno nacional atienda rápidamente la situación del diésel, a la que se suma el aumento de los precios internacionales.

El presidente de ANDI, Bruce Mac Master, lanzó una advertencia sobre el crecimiento del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), luego de que Ecopetrol revelara un aumento del 40 % en la deuda asociada a este mecanismo durante el primer trimestre de 2026.

“Tenemos un déficit en este momento en el diésel que el Gobierno ha decidido no cubrir. Ese déficit ha venido creciendo y se nos presenta otro relacionado con el incremento de los precios internacionales. Ese es un ejercicio que toca atender lo más rápidamente posible para evitar que los acumulados se vuelvan inmanejables”, afirmó el líder gremial.

Mac Master recordó que el país ya enfrentó una situación similar, cuando el saldo del fondo llegó a cerca de $37 billones, y aseguró que evitar un nuevo desbalance debe ser una prioridad fiscal.



La alerta surge luego de que Ecopetrol reportara que la cuenta por cobrar del FEPC cerró marzo en $4,2 billones, es decir, $1,2 billones más frente al saldo de diciembre de 2025. Según la compañía, este incremento responde a las obligaciones causadas entre enero y marzo de este año.

En medio de ese panorama, la petrolera anunció además un acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para avanzar en el pago de parte de la deuda acumulada. El convenio contempla desembolsos por $1,6 billones correspondientes a obligaciones del primer trimestre de 2025, además del reconocimiento de costos financieros por el aplazamiento de esos pagos.