Así podrá activar el código de Uber con descuento para ir a votar

La plataforma Uber activará beneficios de movilidad y un botón de reporte ciudadano en Colombia este domingo 21 de junio, facilitando el traslado de votantes y observadores durante la segunda vuelta presidencial. La iniciativa busca optimizar la participación democrática y fortalecer la transparencia electoral mediante el uso estratégico de la tecnología en las principales ciudades del país.



¿Cómo funcionará el descuento de Uber para ir a votar?

Durante la jornada electoral, que se desarrollará entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m., los usuarios de la aplicación podrán utilizar el código promocional COLELIGE26. Este beneficio, disponible a nivel nacional, aplica para dos trayectos (ida y regreso) desde y hacia los puestos de votación. Asimismo, la compañía dispondrá de códigos exclusivos para apoyar la movilización de los observadores electorales desplegados en el territorio nacional.

Ángela Mendoza, gerente general de Uber en Colombia, destacó el propósito de la medida: “Durante una jornada electoral hay dos necesidades muy concretas: que las personas puedan llegar a sus puestos de votación y que la ciudadanía tenga a la mano canales confiables para reportar posibles irregularidades”.



¿Dónde reportar irregularidades electorales en la app de Uber?

La aplicación integrará un botón directo conectado con 'Pilas con el Voto', una plataforma administrada por la Misión de Observación Electoral (MOE). A través de esta herramienta, los ciudadanos podrán reportar anomalías en tiempo real. La información recolectada se remitirá a las autoridades judiciales, administrativas, policiales y electorales correspondientes para su respectiva investigación.

Uber anunció una actualización profunda en su servicio Uber Teens Foto: AFP

“Esta alianza con Uber nos permite, por un lado, facilitar la movilidad de los observadores electorales y, por otro, ampliar la difusión de nuestro canal de reporte de irregularidades”, explicó Alejandra Barrios, directora nacional de la MOE.



Pasos para activar el código promocional de Uber

Para aplicar el descuento COLELIGE26, los usuarios deben seguir estos pasos dentro de la plataforma móvil:

