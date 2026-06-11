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Basílica de Buga aclaró que visita de Abelardo De La Espriella sería de índole “personal y privado”

La Basílica del Señor de los Milagros de Buga aseguró que no respalda candidatos ni tiene relación con actividades proselitistas, y señaló que, como comunidad de Misioneros Redentoristas, no puede impedir el ingreso de ninguna persona a sus celebraciones.

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Abelardo De La Espriella
Foto: AFP
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: 11 de jun, 2026

La Basílica del Señor de los Milagros de Buga emitió un comunicado en el que aclaró que “no hace parte de ninguna campaña política, no promueve candidaturas y no apoya a ningún candidato o movimiento político”.

En el documento, la basílica señaló que conoció a través de medios de comunicación la intención del candidato presidencial Abelardo De La Espriella de visitar la Basílica el próximo 14 de junio. Frente a ello, indicó que “su presencia en el Santuario corresponde exclusivamente a una visita de carácter personal y privado, motivada por su oración y devoción, como la de cualquier otro peregrino o fiel que acude a encomendarse al Señor de los Milagros”.

La congregación recordó además que su misión como Santuario Nacional “está orientada exclusivamente al anuncio del Evangelio, la promoción de la fe, la evangelización y el acompañamiento espiritual de los peregrinos que diariamente llegan a este lugar sagrado”.

Abelardo De La Espriella
Abelardo De La Espriella //
Foto: AFP

La comunidad de los Misioneros Redentoristas también subrayó que no puede restringir el acceso de ninguna persona a las celebraciones religiosas por razones políticas, sociales o ideológicas.

“Como comunidad de los Misioneros Redentoristas, no podemos impedir el ingreso ni la participación en las celebraciones litúrgicas de ninguna persona que desee acercarse a Dios, independientemente de sus convicciones políticas, sociales o ideológicas. Nuestra Iglesia está abierta para todos”, señaló el comunicado.

De igual forma, la Basílica aclaró que no tiene relación con actividades proselitistas, reuniones, concentraciones o cierres de campaña que eventualmente puedan realizarse en otros lugares de la ciudad. Según sostuvo, dichas actividades son “completamente ajenas a la misión y a las responsabilidades pastorales de este Santuario”.

Además, recordaron que a lo largo de los años ha recibido la visita de gobernantes, dirigentes políticos, candidatos de distintas corrientes y servidores públicos, siempre “en calidad de peregrinos y sin que ello implique respaldo, adhesión o compromiso institucional alguno”.

Abelardo De La Espriella
Abelardo De La Espriella
Foto: AFP

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“Reiteramos que todos los candidatos y ciudadanos son bienvenidos a participar en las celebraciones religiosas y a visitar este Santuario en igualdad de condiciones, respetando siempre el carácter sagrado del templo y el sentido espiritual de nuestras celebraciones”. Finalmente, invitaron a la comunidad a evitar interpretaciones que puedan confundir la labor evangelizadora de la Iglesia con actividades de carácter político-partidista.

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