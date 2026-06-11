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Candidatos no han reportado lo gastado hasta hoy para la segunda vuelta: Transparencia por Colombia

Según la alerta de Transparencia por Colombia, a 10 días de la segunda vuelta presidencial, las dos campañas aún no registran información sobre sus ingresos y gastos en la aplicación del CNE, Cuentas claras.

Abelardo De La Espriella Iván Cepeda
Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda
Fotos: AFP
Por: Gabriela Calderón
|
Actualizado: 11 de jun, 2026

A diez días de la segunda vuelta presidencial, las campañas de Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella aún no registran información sobre sus ingresos y gastos en la plataforma Cuentas Claras, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) los declaró oficialmente como los candidatos que avanzaron a esta nueva contienda electoral el pasado 4 de junio.

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Es así como, hasta la fecha, la ciudadanía no cuenta con información pública que permita conocer el movimiento financiero de ambas campañas durante esta etapa del proceso electoral, según alertó la organización Transparencia por Colombia.

Además, el CNE confirmó que la plataforma Cuentas Claras para el reporte público de ingresos y gastos fue habilitada el 9 de junio. A partir de esa fecha comenzó a regir la obligación de las campañas de reportar los hechos económicos relacionados con la segunda vuelta presidencial.

Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda
Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda //
Foto: AFP

Sin embargo, pese a la activación del sistema y a la cercanía de la jornada electoral, ninguno de los dos equipos de campaña ha cargado información sobre recursos recibidos o gastos efectuados durante este período.

La normativa electoral establece que las campañas deben continuar reportando sus movimientos financieros incluso después de la elección. El plazo máximo para registrar ingresos o gastos ocurridos hasta el día de la segunda vuelta, prevista para el 21 de junio, se extiende por ocho días adicionales. Posteriormente, las campañas tendrán un mes para consolidar sus cuentas y entregarlas a sus respectivos partidos políticos, los cuales dispondrán de otro mes para revisarlas y presentarlas formalmente ante el Consejo Nacional Electoral.

El tope de los gastos a invertir en las campañas electorales por los candidatos a la Presidencia de la República en primera vuelta fue de 39.003.138.605 pesos, a diferencia de esta segunda segunda vuelta en curso, en la que el monto es de 18.243.034.647 millones de pesos.

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