Abelardo De La Espriella responde a denuncia que interpondrá Cepeda: “Cortinas de humo”

El candidato presidencial Abelardo De La Espriella respondió al anuncio de Iván Cepeda, quien aseguró que interpondrá una denuncia penal ante la Fiscalía y la Corte Penal Internacional por presuntos delitos relacionados con financiación de grupos paramilitares.

Pues el candidato señaló que esto sería una “cortina de humo” y sostuvo que días atrás denunció ante el Gobierno de Estados Unidos lo que calificó como una presunta alianza de Iván Cepeda con grupos armados que según señala, le dieron votaciones atípicas en departamentos como Cauca, Chocó y Nariño.

Como parte de esa respuesta, De La Espriella publicó una carta fechada el 6 de junio y dirigida al vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, en la que expone una serie de planteamientos sobre el comportamiento electoral en algunas regiones del país y la posible incidencia de estructuras armadas ilegales.

En el documento, De La Espriella sostiene que existen zonas donde, según su interpretación, la voluntad de los electores estaría siendo afectada por el control territorial ejercido por grupos armados.



Abelardo De La Espriella Foto: AFP

“En amplias zonas del suroccidente pacífico colombiano, la segunda vuelta del próximo 21 de junio está siendo determinada no por la libre voluntad de los ciudadanos, sino por el poder territorial de organizaciones que tanto Colombia como los Estados Unidos consideran criminales y terroristas: las disidencias de las Farc que su Gobierno ha designado como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). estructura comandada por alias "Iván Mordisco"; junto con la Segunda Marquetalia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo (Ejército Gaitanista de Colombia), este último designado en diciembre bajo la firma del Secretario Rubio”, escribió en la carta.

Como respaldo de sus afirmaciones, el candidato adjuntó unos documento en el que se cruzan municipios priorizados por la Defensoría del Pueblo por riesgo electoral con los resultados de la primera vuelta presidencial. Según sostiene, esos documentos mostrarían concentraciones de votación que considera atípicas en algunas regiones.

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En la carta también relaciona esos planteamientos con la política de Paz Total, al señalar que estos grupos tendrían interés en el resultado electoral.

“Existe una razón por la cual estas organizaciones tienen un interés tan directo en el resultado electoral. La política conocida como Paz Total fue concebida y bautizada por el propio candidato oficialista en 2019, y él mismo se desempeñó como principal negociador del Gobierno dentro de ese esquema. Más allá de las intenciones con las que fue presentada. dicha política ha coincidido con el crecimiento de estos grupos en capacidad armada, control territorial e ingresos ilicitos, sin que ninguno de ellos haya sido efectivamente desarmado”, agregó De La Espriella.

Sin embargo, el abogado aclaró que no sostiene que Cepeda haya dirigido esos actos. “Soy plenamente consciente de los límites de lo que puedo afirmar con justicia y responsabilidad. No sostengo que mi oponente haya dirigido estos actos; él ha negado cualquier participación, y mi planteamiento no depende de resolver esa cuestión. Lo que pongo ante usted es algo más acotado y, a mi juicio, fuera de toda duda razonable: que organizaciones designadas como terroristas están coaccionando el voto en favor de una candidatura; que tienen un interés declarado en su éxito; y que la consecuencia, en las regiones afectadas, es una elección que no puede considerarse libre”, relató.

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Finalmente, De La Espriella aseguró que su intención no es que otra nación defienda el voto de los colombianos en su lugar, sino poner en conocimiento de ese país lo que considera hechos de gravedad relacionados “con organizaciones que su propio gobierno ha designado como terroristas, con la confianza de que una nación que se pronunció como usted lo hizo el pasado 4 de junio, y que ha actuado en circunstancias comparables en otros lugares, los valorará conforme a sus principios e intereses”.