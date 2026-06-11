Cepeda denunciará penalmente a De La Espriella por presuntos nexos con paramilitares

El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, anunció esta mañana que interpondrá denuncia penal ante la Fiscalía colombiana y la Corte Penal Internacional en contra de su oponente, Abelardo De La Espriella, por presuntos delitos de lesa humanidad, nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y soborno

La denuncia de Cepeda contra De La Espriella estaría basada en tres delitos presuntos: concierto para delinquir, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito.

Para Cepeda, la ONG Fundación Iniciativas por la Paz, Fipaz, creada por De La Espriella durante los diálogos de paz entre el Gobierno Uribe y los grupos paramilitares en Santa Fe de Ralito, recibió financiación y a su vez financió a las Autodefensas Unidas de Colombia.

Abelardo De La Espriella. Foto: AFP

FIPAZ fue una organización que la Comisión de la Verdad, el Centro Nacional de Memoria Histórica y una sentencia de la jurisdicción de Justicia y Paz contra el bloque central Bolívar (de las AUC) caracterizaron como organización que fue instrumento de los paramilitares, creado para ampliar su influencia social y haciendo uso de recursos de la organización.



Cepeda sostuvo que, según numerosas versiones, investigaciones, compulsa de copias, declaraciones ante órganos de justicia, comisiones de la verdad y el Centro Nacional de Memoria Histórica, se evidenciaría la presunta relación personal del aspirante de firmes por la patria con jefes paramilitares como Salvatore Mancuso, Ernesto Báez, Juancho Dique, alias ‘Barbie’, el Tuso Sierra y alias ‘HH’.

En la denuncia, Cepeda también involucra al exfiscal General de la Nación, Mario Iguarán, a quien señala de haber promovido la impunidad en investigaciones contra los paras y por haber sido presuntamente beneficiado de sobornos entregados por De La Espriella para favorecer su elección en el ente acusador.

Por lo que Cepeda pide la reapertura de investigaciones contra el candidato de derecha por parte de la fiscal general Luz Adriana Camargo y la intervención de la Corte Penal Internacional por presuntas violaciones al Estatuto de Roma.