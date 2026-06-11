Expresidente Uribe se reunió con Juan Daniel Oviedo ¿de qué hablaron?

El expresidente Álvaro Uribe se reunió este jueves con Juan Daniel Oviedo, quien fue la fórmula vicepresidencial de la senadora y candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia. Este encuentro se da días después de la primera vuelta en la que Valencia y Oviedo lograron más de 1.600.000 votos.

El encuentro se dio en la casa del expresidente Álvaro Uribe y posteriormente se tomaron una foto en la entrada de la vivienda. Uribe, en su cuenta de X, se refirió a los temas abordados durante la reunión.

"Agradecido por esta reunión con el Doctor Juan Daniel, hablamos sobre muchas temas, el país, la firmeza, el respeto en la discusión, la protección de todos los colombianos, el cuidado de la selva hoy asaltada por el narcotráfico", dijo Uribe.

Juan Daniel Oviedo. Foto: prensa Oviedo.

Recordemos que Juan Daniel Oviedo también confirmó que tras la primera vuelta de las elecciones habló por teléfono con el presidente Gustavo Petro. También recibió un mensaje del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, según confirmó Oviedo.



La segunda vuelta será entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda y especialmente desde la campaña del candidato del Pacto Histórico han buscado acercamientos con el centro político.

En la consulta interpartidista de marzo Juan Daniel Oviedo obtuvo más de 1.2 millones de votos y tras esta votación se convirtió en la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia.