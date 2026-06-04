Juan Daniel Oviedo confirma que tuvo conversaciones con Petro: "Estamos dispuestos a escuchar"

En diálogo con Mañanas Blu, Juan Daniel Oviedo, ex-fórmula vicepresidencial y figura clave del sector de centro, confirmó haber mantenido comunicación directa con el presidente Gustavo Petro y con la campaña de Iván Cepeda.

Oviedo dejó claro que, aunque está abierto al diálogo, no tiene intención de realizar un "endoso de votos" automático sin antes obtener respuestas claras sobre el futuro institucional y económico del país.

El diálogo con Petro

Oviedo confirmó que el mandatario lo contactó personalmente en las últimas horas. "Tuve la oportunidad de tener una corta conversación con el presidente Gustavo Petro anoche", afirmó el economista, quien aprovechó el espacio para manifestar su preocupación por la estabilidad democrática.

Según Oviedo, su mensaje central para el presidente fue la necesidad de despejar dudas sobre una posible Asamblea Nacional Constituyente, un tema que genera zozobra en gran parte del electorado.



Gustavo Petro Foto: Presidencia

Para Oviedo, el hecho de que el Gobierno dé señales de retirar esa posibilidad es un avance positivo. “Qué bueno que hoy ya aparezca el Gobierno diciendo que va a quitar esa sombra de la Constituyente en el criterio que millones de colombianos van a tener para definir su voto”, señaló. Oviedo relató incluso que recibió serenatas con mariachis y flores en su oficina como parte de la estrategia de seducción de los sectores en disputa.

Sin embargo, enfatizó que estas decisiones no se deben tomar por afectos personales, sino por el bienestar del país. “No se trata de mi dolor... el problema es lo que le duele a Colombia”, aseguró, refiriéndose a la necesidad de proteger a las minorías y garantizar la institucionalidad.

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Las líneas rojas: Economía y minería

Más allá de los acercamientos políticos, Oviedo planteó dudas estructurales sobre la propuesta económica de Iván Cepeda, especialmente en lo referente a la transición energética. "¿Será que ellos están dispuestos a reconocer que sin apuesta mineroenergética vamos para el hueco?", cuestionó, advirtiendo sobre la caída de la inversión y el crecimiento "mediocre" de la economía.

Finalmente, Oviedo hizo un llamado a evitar que los ciudadanos voten con miedo. Su objetivo es que los casi 6 millones de votantes que aún no se deciden puedan elegir basándose en argumentos y no en el descarte. “Queremos lograr que la gente que salga a votar el 21 de junio... no tengan que ir a votar por el mal menor”, concluyó.

Escuche aquí la entrevista: