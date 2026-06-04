Juan Daniel Oviedo: “Más que preguntarme por quién votar, la cuestión es qué merece Colombia”

Tras los resultados de la primera vuelta presidencial, en la que la fórmula conformada por Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia alcanzó una votación de 1.640.000 sufragios, el panorama político nacional se concentra en la definición de la segunda vuelta

En diálogo con Mañanas Blu, Juan Daniel Oviedo analizó la coyuntura electoral que enfrenta al país entre dos propuestas antagónicas y fijó una posición que trasciende el simple apoyo a un nombre, enfocándose en las garantías democráticas que requiere el país.

Una postura crítica frente al tarjetón de segunda vuelta

Ante la pregunta sobre su intención de voto para el balotaje que disputarán Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella, Juan Daniel Oviedo fue enfático en señalar que su prioridad no es una adhesión automática. Según el exdirector del DANE, la discusión debe centrarse en la idoneidad de las propuestas: “Yo creo que más que pensar en quién se merece mi voto es qué se merecen los colombianos de los candidatos que pasaron a esta segunda vuelta”.



Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda Fotos: AFP

Para Oviedo, aunque el tarjetón presenta tres opciones legales (incluyendo el voto en blanco), el foco debe estar en las dos fuerzas que efectivamente aspiran a gobernar.

El ex-candidato propone aprovechar las semanas restantes de campaña para “formular las preguntas que nos permitan radicalizar el discurso que llevó a esta conclusión contundente de parte de los colombianos” en las urnas.

Juan Daniel Oviedo. Foto: prensa Oviedo.

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Las dudas sobre Cepeda y De La Espriella

Reconoció que una motivación principal de millones de votantes es la oposición al actual gobierno: “Yo sé que la principal motivación electoral de millones de colombianos en ese momento es sacar a Petro. Ese es el resultado de la primera vuelta presidencial”. No obstante, advirtió que su apoyo está condicionado al respeto de unos límites democráticos fundamentales.

En ese sentido, planteó interrogantes críticos para ambos sectores: “¿Cepeda va a reconocer los resultados de las elecciones si pierde? O Abelardo nos puede explicar mejor qué significa, qué es eso de por la razón o por la fuerza que se usaba en Chile hace algunos años”.

Estas preguntas reflejan una preocupación por la estabilidad institucional y el tono de las campañas.

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El rechazo al concepto del "mal menor"

Un punto clave de su intervención fue el rechazo a la idea de votar por descarte. Oviedo señaló que para muchos ciudadanos, cualquier opción actual implica "costos importantes". “No se trata de votar por el mal menor; se trata de poder garantizar que si hay personas que queremos una mejor Colombia, pues podamos ver en estas dos semanas que quedan prácticamente una desradicalización del debate”, afirmó.

Asimismo, hizo un llamado a pensar en los sectores que se sienten marginados por las retóricas de campaña, cuestionando, por ejemplo, cómo protegería una eventual presidencia de De La Espriella los derechos de quienes se sintieron excluidos por sus mensajes en la primera etapa electoral.

Escuche aquí la entrevista: