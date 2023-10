Educación, enfoque de género y empleo: las preocupaciones de los jóvenes en Montería

Ante las elecciones regionales que se avecinan el próximo 29 de octubre, los jóvenes en Montería, Córdoba , esperan que de mano de los futuros gobernantes lleguen aires de cambio, y es que hoy a más de un ciudadano le preocupa la educación, tanto el acceso, como la calidad y la permanencia.

"La educación superior no solo afecta a los jóvenes aquí en Montería, sino en todo el departamento. Los jóvenes de los 30 municipios vienen a estudiar acá y no todos tienen acceso a esa educación. Es importante que ser empiecen a implementar programas de becas, que no sean paños de agua tibia, sino que sean efectivos para lograr que más tengan a acceso (...) Hay muchos jóvenes que luchan por tener un cupo en una universidad; por ejemplo: no tienen transporte ni cómo comer; es que hay una brecha en educación básica porque no es lo mismo una institución pública a una privada", dijo Leidy Maldaceda, estudiante de comunicación social.

Otro tema que también preocupa a los jóvenes es la educación rural y las barreras que existen para aquellos que vienen lugares distantes del casco urbano: "Los jóvenes que viven en la ruralidad tienen, en su gran mayoría, dificultades para acceder a la educación teniendo en cuenta que hay una brecha gigante entre lo urbano y lo rural (...) No tienen las mismas garantías para acceder a la educación superior en la universidad de Córdoba", aseveró Iván Benítez, líder estudiantil.

El tema de género e igualdad también es otro que les preocupa a los jóvenes en Montería

"Hay cifras elevadas que muestran la violencia de género de la que somos víctimas las mujeres en nuestra cotidianidad. Son problemas que están presentes en nuestras comunidades que nos afectan directamente y que repercuten en el ámbito social, educativo y de salud, porque las mujeres no tenemos oportunidades en muchas ocasiones porque se nos limita simplemente por el tema de género. Muchas veces se naturaliza la violencia de género, es una problemática que aún se ve”, aseguró María José Negrette, consejera de juventud.

Finalmente, la empleabilidad de los jóvenes sin duda no puede ser un tema que quede de lado en la agenda de preocupaciones.

“Montería al ser ciudad capital no solo se vuelve receptora de cientos de jóvenes no sólo del bajo Antioquia, sino de la sabana y el sur. Ven en Montería una oportunidad para poder sobrevivir. Esta ciudad cuenta con muy pocas oportunidades de acceso al primer empleo joven, barreras que no solo se vuelven insostenibles, sino que dificultan que los jóvenes tengamos acceso al primer empleo. Adicionalmente encontramos el aumento de las economías informales que no dejan pocas opciones de que los y las jóvenes podamos trabajar dignamente”, aseguró Alexander Pacheco, líder juvenil.

