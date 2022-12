Candidato en Bello asegura que investigaciones no le impiden ser alcalde

Oscar Andrés Pérez, candidato a Alcaldía de Bello por el partido Centro Democrático habló del proceso que avanza en su contra por presuntos malos manejos de recursos públicos, cuando hizo un contrato hace 10 años para escoger el Concejo Municipal de Juventud en Bello. “En ese proceso hemos presentado más de 6.000 pruebas de mi inocencia y por eso estoy tranquilo y firme con mi aspiración electoral”, dijo el político.

A Pérez, el pasado viernes, un juez en Bello ordenó impedirle salir del país y usar brazalete del Inpec, pero esa decisión fue apelada por su defensa y por eso el candidato espera que el recurso se resuelva en segunda instancia, porque mientras tanto, no tiene ninguna restricción.

Lo que sí confirmó el juez es que Pérez no tiene ningún impedimento para hacer política.

“El 30 de enero la juez segunda pone medida cautelar para no participar en política y la logramos revocar el 27 de junio y es la decisión que me permite inscribirme para ser alcalde. El CNE también ya dijo que no hay una sanción fiscal, penal ni disciplinaria y por eso soy candidato. Estoy con toda la tranquilidad en esta campaña y le puedo decir a mis electores que no tengo nada que me impida ser alcalde porque yo no he cometido ningún acto de corrupción”, agregó el candidato del uribismo en Bello.

Para resolver la apelación de este caso, sobre el uso de brazalete y la restricción para salir del país aun no hay fecha programada.