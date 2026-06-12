Cardenal Rueda encomienda a candidatos al sagrado corazón y llama a desarmar la palabra

"Por eso, con todo respeto, me he atrevido al comienzo de esta Eucaristía a proponerles que oremos por cuatro hermanos que están en campaña electoral, Son miembros de nuestras familias, de nuestra cultura, de nuestra sociedad. Hemos orado por ellos, los hemos presentado al Señor. Y es lo que queremos, ponerlos en el corazón de Jesús a todos, a cada uno de ellos, con su familia, con su historia, con sus propuestas, con el deseo de servirle al país", dijo el cardenal durante la homilia.

Además hizo un llamado a desarmar las palabras y los corazones

"Eso requiere desarmar el corazón para no orar por unos y por otros, no por todos, porque en el corazón de Jesús cabemos todos", expresó el prelado.

Iván Cepeda - Abelardo De La Espriella Foto: AFP

"Dejar de lado toda arrogancia y la tentación de humillar al otro para alcanzar nuestros triunfos egoístas. (...) Se los suplico a todos, dejemos de ser agresivos en las redes sociales. (...) El otro no es un enemigo, es un hermano, es una hermana", fueron algunos de los apartes del sermon del Cardenal Rueda.



La Conferencia Episcopal de Colombia había expresado su preocupación por la forma en que algunos de sus recientes pronunciamientos han sido difundidos e interpretados en diferentes plataformas digitales, en medio del actual contexto electoral que vive el país.

En un comunicado emitido por la Presidencia, los obispos advierten que algunos contenidos han sido utilizados de manera indebida para asociar a la Iglesia con posiciones políticas particulares.

"Los prelados reiteran que la Iglesia Católica en Colombia no hace política partidista y recuerdan que sus intervenciones públicas están orientadas por su misión evangelizadora. En este sentido, subrayan que los pronunciamientos emitidos por la Conferencia Episcopal no pueden interpretarse como respaldo, oposición o adhesión a candidaturas, campañas o proyectos políticos específicos", indica la misiva.

Sagrado Corazón de Jesús Foto: Getty Images

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En el comunicado, los obispos también insisten en la necesidad de fortalecer la responsabilidad ciudadana en el ejercicio democrático. Animan a todos los colombianos a participar en estas elecciones a la Presidencia de la República con un voto libre, consciente, informado y responsable.

Durante este proceso electoral, la Conferencia Episcopal de Colombia ha venido promoviendo mensajes centrados en el discernimiento del voto cristiano, el respeto, la reconciliación, el diálogo y la búsqueda del bien común. En coherencia con su misión, los obispos hacen un llamado a que sus pronunciamientos sean acogidos en su auténtico sentido pastoral y no sean utilizados para alimentar divisiones o intereses ajenos.

La declaración de los obispos se produce un día después de que el Departamento de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal emitiera un comunicado en el que manifestó su preocupación por este mismo tema, tras conocer algunas publicaciones falsas que estarían circulando en redes sociales con imágenes, textos y audios alterados. Razón por la cual, se ha invitado a verificar la autenticidad de los mensajes, consultando siempre los canales de comunicación oficiales.