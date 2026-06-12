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Mindefensa alerta por disturbios cuando haya presidente electo: "Hay información de inteligencia"

La advertencia se produce a nueve días de la segunda vuelta presidencial, en la que De la Espriella y Cepeda disputarán la Presidencia.

pedro-sanchez.jpg
Ministro de Defensa Pedro Sáchez
Foto: Presidencia de la República
Por: Juan Camilo Maldonado
|
Actualizado: 12 de jun, 2026

El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, reconoció que existen amenazas de que se presenten disturbios y acciones violentas luego que se conozcan los resultados de la segunda vuelta presidencial en Colombia y se sepa quién es el nuevo Presidente de la República.

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"Respecto a posibles disturbios violentos tenemos información de inteligencia que podrían llegar a ocurrir, y es de las amenazas más importantes que tenemos. Después de la desinformación, viene ya el tema de la acción violenta de algunas personas, por ello es clave atacar ambos", advirtió el ministro Sánchez.

El ministro indicó que ante estas amenazas se va a anticipar la instalación del Puesto de Mando Unificado, no se realizará el mismo día de elecciones 21 de junio, sino el martes 16.

"Lo vamos a activar muchos días antes, no el mismo día, como se estaba haciendo en las elecciones. Y a las 10 de la mañana, seguido de esa activación, vamos a activar el PMU cibernet para monitorear todas las redes y e intentar mitigar al máximo cualquier acción que pueda desembocarse en un evento violento", explicó Sánchez.

Respecto al señor general Olveiro Pérez, él continúa aún activo en la fuerza pública. El señor presidente de la república, según sus facultades, las necesidades del servicio, la administración de personal. Va a tomar la decisión respecto a continuar o no, y cuando se dé esa decisión, pues, muy seguramente se conocerá por los canales canales institucionales.

La advertencia se produce a nueve días de la segunda vuelta presidencial, en la que De la Espriella y Cepeda disputarán la Presidencia tras obtener en la primera vuelta 10,3 millones de votos (43,74 %) y 9,7 millones (40,90 %), respectivamente.

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La campaña ha estado marcada en los últimos días por acusaciones cruzadas entre ambos sectores sobre presuntas irregularidades electorales, financiación política y eventuales riesgos para la transparencia del proceso electoral.

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