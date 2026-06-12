Mindefensa descarta relación entre presencia del ELN y orientación del voto en Arauca

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, descartó que exista una relación directa entre la presencia de grupos armados ilegales y los resultados electorales en Arauca, luego de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez denunciara supuestas presiones del ELN para obligar a comunidades campesinas a votar por un candidato presidencial.

Sánchez aseguró que los resultados de la primera vuelta contradicen esas afirmaciones, al señalar que en Arauca triunfó un candidato distinto al mencionado en las denuncias.

Además, sostuvo que situaciones similares fueron advertidas en departamentos como Meta, Caquetá, Huila y Tolima, donde, según dijo, tampoco se reflejó en las urnas el supuesto constreñimiento denunciado.

Ministro de Defensa Pedro Sáchez Foto: Presidencia de la República

El ministro hizo un llamado a “no criminalizar el voto” y afirmó que los ciudadanos están ejerciendo su derecho de manera libre.



Asimismo, indicó que la fuerza pública tiene la instrucción de actuar con contundencia contra cualquier grupo armado que intente intimidar a los electores, mediante operaciones orientadas a su captura, desmovilización o neutralización dentro del marco legal.