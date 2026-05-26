Fiscalía imputará a Indira Luz Barrios, exgobernadora de Arauca, por escándalo de regalías

La Fiscalía General de la Nación radicó solicitud de audiencia de imputación contra la Indira Luz Barrios, exgobernadora de Arauca, por presuntas irregularidades en la aprobación y ejecución de tres proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

Las investigaciones se relacionan con obras de protección, alcantarillado pluvial y adecuación del relleno sanitario Brisas del Cravo, desarrolladas en los municipios de Arauca y Tame. Según la Fiscalía, las iniciativas superaron los 91.542 millones de pesos.

De acuerdo con el ente acusador, durante su administración habría sido designada como ejecutora la Asociación Regional de Municipios del Caribe, AREMCA, pese a que presuntamente no cumplía con los requisitos legales, técnicos, financieros y jurídicos exigidos para administrar recursos provenientes de regalías.

El caso hace parte de una investigación más amplia sobre un presunto entramado de corrupción que, según la Fiscalía, habría utilizado figuras asociativas de municipios para direccionar contratos financiados con dineros públicos del Sistema General de Regalías.



Por estos hechos, la Fiscalía ya imputó cargos a nueve personas señaladas de integrar la estructura investigada. El ente acusador sostiene que, a través de este esquema, habrían sido direccionados aproximadamente 101 proyectos por una cuantía superior a los 496.000 millones de pesos.