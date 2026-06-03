Centro Carter: “Colombia tiene un sistema electoral ejemplar para el resto del hemisferio”

La jefa de misión del Centro Carter, Jenny Lincoln, aseguró que la reciente jornada electoral en Colombia dejó conclusiones positivas sobre el funcionamiento del sistema electoral colombiano, al que calificó como un referente para otros países de la región. En entrevista con Mañanas Blu 10:30, la observadora internacional destacó la organización del proceso, la participación ciudadana y la rapidez en la divulgación de los resultados como elementos que fortalecen la confianza en las elecciones.

“La administración electoral fue ejemplar. Los colombianos pueden buscar la manera de tener confianza en su proceso electoral, y esta elección fue una muestra de un día de elecciones en paz y democracia”, afirmó Lincoln al referirse a las conclusiones del informe presentado por el Centro Carter.

La representante del organismo internacional señaló que la participación ciudadana va más allá de los votantes y resaltó el papel de jurados, testigos electorales y personal involucrado en la logística de los comicios. “Ustedes tienen un modelo de elecciones para compartir con el hemisferio”, expresó.

Asimismo, destacó la rapidez con la que se conocieron los resultados preliminares. Según explicó, a las 5:23 de la tarde ya se contaba con información correspondiente al 92 % de las mesas, mientras que cerca de las 6:00 de la tarde la cifra alcanzaba el 99 %. “Yo no tengo experiencia de ver eso en ninguna parte de América Latina”, sostuvo.



Confianza basada en resultados y transparencia

Frente a los cuestionamientos que han surgido alrededor del sistema electoral colombiano, Lincoln indicó que la confianza debe construirse a partir del comportamiento de las autoridades electorales y de los resultados observables del proceso.

“Es el comportamiento de las autoridades electorales, la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral. Es la muestra de resultados, es la transparencia del proceso. Esas son las cosas que cuentan cuando usted está buscando una manera de tener confianza”, señaló.

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Además, recordó que el Centro Carter evalúa las elecciones con base en estándares internacionales y destacó que las autoridades colombianas han dado seguimiento a recomendaciones formuladas por la misión en procesos anteriores.

Financiamiento de campañas y desafíos pendientes

Sobre las observaciones relacionadas con la financiación de campañas, Lincoln explicó que todos los sistemas electorales tienen fortalezas y debilidades y que uno de los retos es garantizar mecanismos efectivos de control y contabilidad de los recursos utilizados por los candidatos.

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“Hay que asegurar que los gastos para cualquier campaña se pueden contar. Colombia tiene un sistema bueno y hay que implementar con seguridad este proceso para tener una contabilidad para los colombianos”, manifestó.

Rechazo a la injerencia externa

En relación con eventuales pronunciamientos o apoyos de líderes extranjeros a candidatos en contienda, la representante del Centro Carter fue enfática. “En estándares internacionales no es justo que ningún presidente, ninguna persona, ninguna entidad de sistema de computadora entra en el proceso de otro país. Punto final”, concluyó.

Escuche la entrevista completa acá: