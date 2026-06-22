CNE descartó reconteo voto a voto en el exterior como pidió el excandidato Iván Cepeda

La comisión interinstitucional poselectoral terminó con la declaración de todos sus asistentes, entre ellos, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, quien descartó un reconteo de los votos en el exterior, como lo solicitó la campaña de Iván Cepeda.

“El escrutinio se realiza con las actas que realizan los cónsules de la votación de ocho días. Nosotros no lo hacemos con los votos, sino con las actas que entregan los delegados de la Registraduría. Siempre ha sido así y será el Consejo Nacional Electoral el que consolide la votación en el exterior”, explicó.

Al encuentro también asistió el procurador Gregorio Eljach, quien entregó un parte de tranquilidad en respuesta a las denuncias del presidente Petro sobre irregularidades en el preconteo. “No hay información que tenga la prueba suficiente para señalar que hubo trampa o fraude. Fue un proceso electoral claro, idóneo y bien llevado”, dijo.

A esa voz se sumó la directora de la MOE, Alejandra Barrios, quien reconoció que durante el proceso hubo indicios de compra de votos; sin embargo, se trata de hechos aislados que no comprometen las elecciones.



“No hay prisa porque el trabajo que se está haciendo tiene trazabilidad y puede ser revisado por las campañas y la ciudadanía. El ministro del Interior dejó claro que sigue acompañando una gobernanza democrática de las elecciones. Nosotros observamos distorsiones democráticas que tenemos que trabajar, sobre todo para las elecciones locales. Hay compra de votos, oferta de bienes a cambio del voto y no hay, en algunos casos, la posibilidad de expresar en algunas zonas la valoración política, pero no hay hechos que digan que el proceso electoral no es legítimo”, señaló.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que tras el encuentro poselectoral que convocó comprende “mejor” lo que está ocurriendo tras los comicios y, por eso, llevará las observaciones al presidente para discutir los temas relacionados con las denuncias sobre el proceso electoral.

