Comisión de Acusación hará diligencia en la DNI por presuntas interceptaciones a De La Espriella

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes adelantará este jueves una diligencia en la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI. La decisión se toma tras una denuncia del abogado Gerán Calderón contra el presidente Gustavo Petro.

Los hechos tienen relación con un trino del presidente Petro en el que, según la campaña de De La Espriella, se da a entender que las comunicaciones del candidato presidencial pudieron haber sido intervenidas.

“No puedo dejar de encajar la actitud negativa del procurador con los informes hechos desde inteligencia de conversaciones entre los hermanos Bautista y De La Espriella intercambiando la devolución del contrato de pasaportes a sus manos, y la promesa, a cambio, de ciertos algoritmos que le aseguren la presidencia a de La Espriella, cuyo vicepresidente es coautor del desastre en que dejó el gobierno Duque las finanzas públicas: el mayor empobrecimiento del pueblo en el siglo, y que ahora quiere repetir la mayoría duquista de la Junta directiva del Banco de la República”, dijo Petro el pasado 4 de abril.

En un auto de la representante investigadora, Gloria Arizabaleta, se ordena citar a diligencia de ampliación de denuncia a Germán Calderón, además, al Director General de la Dirección Nacional de Inteligencia, quien actualmente en René Guarín, le piden que informe y certifique si existen o han existido ordenes de operaciones, misión de trabajo o producto de inteligencia, entre otros, relacionados con el candidato Abelardo De La Espriella.



Además se ordenó la inspección en la Dirección Nacional de Inteligencia, diligencia que se hará el próximo jueves. “Solicitar a través de la Secretaría d e la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, el apoyo y acompañamiento en la precitada diligencia de la Policía Nacional - Dirección de Investigación Criminal e Interpol DIJIN y del Cuerpo Técnico de Investigación adscrito a esta comisión”, se lee en el auto firmado por Arizabaleta.