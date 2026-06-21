¿Cómo quedó el escrutinio de la primera vuelta en las elecciones presidenciales 2026?

Luego de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del pasado 31 de mayo, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral (CNE) entregaron a los pocos días el escrutinio que definió a Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda.

De acuerdo con la información entregada por el CNE, luego de un trabajo largo se dio oficialmente los resultados de la primera vuelta que terminaron de la siguiente manera:



99.98 % de las mesas escrutadas.

99.94 % de coincidencia entre preconteo y escrutinio.

0 % de reclamaciones.

El pronunciamiento de la autoridad electoral busca responder a los cuestionamientos surgidos tras la primera vuelta y reafirmar la confianza en el proceso de escrutinio, cuya consolidación final está en manos de los jueces de la República y constituye el resultado oficial de las elecciones presidenciales.

Asimismo, invitó a las organizaciones políticas a participar en los procesos de auditoría y revisión de los distintos componentes del sistema electoral con el fin de garantizar la transparencia de la próxima jornada electoral.

¿Cuánto se demora el escrutinio en Colombia?

Una vez termina el preconteo, arranca el escrutinio en Colombia que tiene una duración de pocos días de la mano de las autoridades encargadas de hacer este proceso electoral que busca que se entregue el total de los votos para que, tantos votantes como campañas, puedan revisar a profundidad todos los resultados y conocer de qué manera los colombianos eligieron a su presidente.



Colombia eligió a Abelardo De La Espriella

Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, ganó este domingo en segunda vuelta las elecciones presidenciales en Colombia al obtener 12,9 millones de votos, una estrecha diferencia de 255.001 papeletas sobre Iván Cepeda, que recibe 12,6 millones, según el 99,45 % del conteo preliminar elaborado por la Registraduría Nacional.

La ventaja de De la Espriella es de 0,98 puntos porcentuales, superior al 0,55 que falta por contabilizar.