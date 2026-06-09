Consejo Gremial pide al presidente Petro respetar la institucionalidad previo a segunda vuelta

Tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro durante las últimas semanas sobre un posible fraude electoral durante la primera vuelta presidencial del pasado 31 de mayo, la presidente del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez, cuestionó esta postura y pidió al mandatario respetar la institucionalidad de cara a las elecciones del 21 de junio.

Por medio de un mensaje de su cuenta de X, la presidenta de los gremios señaló que lo que el país está viviendo actualmente “No es una diferencia ideológica ni un debate político normal”, sino es una actitud por parte del presidente Gustavo Petro, que busca poner en duda un proceso electoral que ha sido reconocido por diferentes autoridades tanto a nivel nacional como internacional.

Asimismo, señaló que el mandatario no puede usar su cargo para intervenir en política, ya que sus afirmaciones cuentan con cierto poder institucional que pueden llegar a confundir a los ciudadanos.

“El presidente Gustavo Petro no puede usar su cargo para intervenir en política, sembrar sospechas sobre las elecciones y hablar de fraude sin pruebas suficientes. Desde la Presidencia, esas palabras no son opiniones aisladas, sino que son mensajes con poder institucional orientados a debilitar la institucionalidad, confundir a los colombianos y exponer al país a un conflicto solo por su capricho”, señaló Natalia Gutiérrez en su mensaje.



Es por esto por lo que destacó que el respaldo del país a la Registraduría y a las autoridades electorales debe ser claro. Así como insistió en que es necesario defender su independencia, su legitimidad y su labor.

Presidente Gustavo Petro. Foto: EFE.

“No es defender a un gobierno ni a un partido: es defender la democracia y el voto de los ciudadanos”, agregó.

Desde el Consejo Gremial, señalaron que si bien creen en el dialogo también defienden los valores irrenunciables: institucionalidad, reglas claras, estabilidad, confianza, inversión, empleo y respeto por la ciudadanía, por la democracia y la Constitución.

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“Los resultados electorales no se reconocen por etapas ni por conveniencia. Reconocer tarde los escrutinios de primera vuelta, pero guardar silencio frente al respeto anticipado por la segunda, no despeja las dudas, sino que las agrava. Y quien no se aparta de manera clara, pública e inequívoca de este tipo de comportamientos termina avalando, por omisión, una conducta que erosiona la institucionalidad”, agregó la presidenta del Consejo.

Para Gutiérrez, dichas afirmaciones por parte del mandatario además de demostrar su participación indebida en política durante el proceso electoral también corresponderían a un desacato a la orden judicial del Consejo de Estado, que le ordenaba al presidente Petro rectificarse.

“No se trata solo de declaraciones desafortunadas. Hay un fallo judicial que le ordenó rectificar sus señalamientos sobre fraude electoral. Persistir en esa narrativa, pese a una orden judicial, es desconocer también el papel de los jueces, por lo que convoco al Consejo de Estado a declarar al presidente en desacato”, dijo.