Cristo: Para ganar en primera vuelta es fundamental el apoyo de los liberales a Cepeda

El candidato Iván Cepeda recibió un nuevo apoyo que, aunque no es sorpresivo, suma en la narrativa y en medio de la división del Partido Liberal. El llamado “liberalismo progresista” se adhirió a su campaña presidencial con figuras que vienen de las toldas rojas, pero que hace varios años no pertenecen a esa colectividad, entre otros, el exministro Juan Fernando Cristo, el exsenador Guillermo García Realpe, el exembajador Guillermo Rivera, entre otros. Pero también había liberales activos de los directorios regionales.

Cepeda exaltó a una corriente que, asegura, admira profundamente, la cual no define de izquierda sino “socialdemócrata”, por lo que celebra le ayude a su objetivo de ganar el 31 de mayo, fecha de la primera vuelta, la cual define como un proceso no común.

Las elecciones del año 2026 no son las que entran dentro del tipo corriente de contradicciones políticas y confrontaciones ideológicas. Estamos ante una disputa y una confrontación histórica. Se trata, en realidad, de una decisión que marcará el rumbo de Colombia, en medio de una profunda crisis mundial. Se trata de la confrontación de dos visiones de dos concepciones del mundo y del país Dijo el candidato, durante su acto 111, en el cual, dice, han participado más de medio millón de personas.

Reforzando sus tesis ideológicas, Cepeda arremetió contra el capitalismo. “Vivimos el ocaso del modelo neoliberal, un modelo que durante décadas prometió libertad y bienestar, pero que terminó dejando tras de sí, desigualdad, desesperanza y una honda degradación humana y ambiental”, leyó.

Cristo y Cepeda. Foto: Cortesía

Pero más allá del liberalismo, que puede definirse moderado, Cepeda echó mano de figuras comunistas como Karl Marx, en su discurso, esta vez en el Hotel Tequendama. “El neoliberalismo convirtió al ser humano en mercancía”, afirmó.



El apoyo de Cristo

El exministro del Interior y excongresista, Juan Fernando Cristo, líder de lo que fue ‘En Marcha’, partido que perdió la personería jurídica en el año 2024, pero que tiene génesis liberal, fue quien recibió a Cepeda en tarima, destacando que, según sus datos, la campaña de la izquierda tiene más del 40 % de intención de voto.



Cristo defiende el respaldo a Cepeda porque considera necesario dar continuidad a las reformas que ha impulsado el gobierno de Gustavo Petro.

También tuvo críticas a la decisión del Partido Liberal de unirse a la candidata presidencial Paloma Valencia. “La decisión del partido es equivocada, se fue a la derecha definitivamente. Nosotros los que tenemos que convocar es a todas las bases liberales de Colombia a que nos movilicemos y multipliquemos, para profundizar las reformas sociales y lograr la aprobación de las que aún no fueron aprobadas en el congreso y acelerar la implementación de las que ya fueron”, comentó.

Como argumentación para justificar esa “disidencia” liberal, el exministro se refirió a figuras históricas. “Me he preguntado estos días, frente a la decisión del oficialismo liberal qué hubiesen pensado los grandes jefes liberales del siglo pasado. ¿Por quién hubiera votado el expresidente liberal, inspirador de la revolución en marcha, Alfonso López Pumarejo? Obvio por Cepeda, ¿por quién hubiera votado Jorge Eliécer Gaitán?, ¿por quién hubiera votado Luis Carlos Galán?, por Cepeda”, se respondió.

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Mientras todo esto pasa, una de las líneas, ahora, según Cristo, es apostar por el “liberalismo de los territorios de Colombia”.