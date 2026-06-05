De la Espriella plantea revisar permanencia de Colombia en la ONU y la OEA si llega a la Presidencia

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella aseguró que, de llegar a la Casa de Nariño, revisará la permanencia de Colombia en organismos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), al considerar que su aporte al país ha sido limitado frente a los costos que representan.

Las declaraciones fueron entregadas durante una entrevista en el programa Vélez por la Mañana y Canal 1, donde el aspirante presidencial señaló que una eventual salida de estos organismos sería una de las decisiones que estudiaría al inicio de su mandato.

Aunque aclaró que no se trata de una determinación definitiva, De la Espriella manifestó que está inclinado a adoptar esa medida como parte de una estrategia para reducir el gasto estatal y destinar más recursos a programas sociales e inversiones internas.

“No es un sí rotundo, pero estoy muy inclinado a eso porque la verdad es poco el resultado y poco el beneficio”, afirmó el candidato durante la entrevista, en la que cuestionó la utilidad de la ONU y la OEA para Colombia.



Según explicó, su propuesta hace parte de una visión de gobierno enfocada en simplificar la estructura estatal y revisar los compromisos internacionales que, a su juicio, no generan beneficios concretos para los colombianos.

Reitera denuncias sobre presunta compra de votos

Durante el diálogo, que se extendió por cerca de dos horas, el candidato también insistió en sus denuncias sobre una presunta estrategia de compra de votos de cara a la segunda vuelta presidencial.

De la Espriella aseguró que existen preocupaciones sobre posibles irregularidades electorales, especialmente en la región Caribe, y sostuvo que recientemente funcionarios del gobierno de Estados Unidos habrían advertido sobre eventuales sanciones contra quienes intenten interferir en el proceso democrático.

Publicidad

En ese contexto, afirmó que el acompañamiento de autoridades estadounidenses contribuiría a fortalecer la vigilancia sobre las elecciones.

Mantiene polémica por uso de la camiseta de la Selección Colombia

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la controversia generada por el uso de la camiseta de la Selección Colombia en actividades de campaña.

El candidato apareció nuevamente portando la prenda y aseguró que continuará utilizándola pese a la decisión judicial que le ordenó abstenerse temporalmente de hacerlo mientras se resuelve de fondo una acción de tutela.

Publicidad

De la Espriella calificó la medida como ilegal y afirmó que está dispuesto a asumir las consecuencias derivadas de desacatar la orden.

La polémica surgió luego de que un juzgado de Bogotá ordenara de manera provisional al candidato y a su movimiento político, Defensores por la Patria, abstenerse de exhibir la camiseta en actividades proselitistas y medios de difusión.

La decisión respondió a una tutela presentada por un ciudadano que argumentó que asociar un símbolo ampliamente reconocido por los colombianos con una corriente política específica podría vulnerar derechos relacionados con la igualdad y la no discriminación.

Anunció acciones judiciales

Tras conocerse la medida cautelar, el candidato anunció que demandará al juez que emitió la orden. Desde su campaña se ha insistido en que el uso de la camiseta constituye una manifestación ciudadana voluntaria y que no existe ninguna prohibición legal para emplearla en escenarios políticos.

En medio del debate, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quirós, señaló que la camiseta de la Selección Colombia no tiene la condición de símbolo patrio y recordó que, con base en decisiones previas del tribunal electoral, las campañas políticas no tendrían restricciones legales para utilizarla.