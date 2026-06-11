De la Espriella rechaza que su nacionalidad estadounidense le impida ser presidente

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella rechazó este jueves que su nacionalidad estadounidense represente un impedimento o un conflicto de lealtades para ejercer la Presidencia, después de que un grupo de académicos y juristas cuestionara las implicaciones éticas y políticas de ello.

"Mi único compromiso es con la patria colombiana", señaló el candidato del movimiento Defensores de la Patria, quien también tiene nacionalidad italiana y recordó que la legislación colombiana permite a los colombianos por nacimiento tener múltiples nacionalidades y aspirar a cargos de elección popular.

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Un grupo de 36 académicos y juristas emitió este jueves un comunicado a menos de dos semanas de la segunda vuelta presidencial en el que advirtió que la ciudadanía estadounidense del candidato podría generar conflictos de interés debido al juramento de fidelidad exigido por ese país a quienes adquieren su nacionalidad.

"Las funciones y obligaciones del presidente de Colombia entran en radical contradicción con las obligaciones adquiridas hacia Estados Unidos por quien se nacionaliza en ese país", aseguraron los firmantes, entre los que están exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura y profesores de distintas universidades.



El aspirante presidencial calificó las críticas como un intento de desacreditar su candidatura a pocos días de la segunda vuelta electoral, que se celebrará el próximo 21 de junio, y sostuvo que la discusión debe resolverse en las urnas.

Abelardo De La Espriella Foto: Blu Radio

La controversia se produce en medio de una campaña en la que De la Espriella ha fortalecido sus vínculos con dirigentes conservadores internacionales, entre ellos el presidente estadounidense, Donald Trump, quien esta semana le reiteró públicamente su apoyo y aseguró que Colombia contará con "el apoyo y la fuerza total" de Estados Unidos si resulta elegido.

En la primera vuelta presidencial, De la Espriella obtuvo 10,3 millones de votos (43,78 %), mientras que el izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente Petro, consiguió 9,7 millones (40,98 %).