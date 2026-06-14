Defensora pide a Cepeda y De La Espriella un debate respetuoso en la recta final de la campaña

A una semana exacta de la segunda vuelta presidencial, la Defensoría del Pueblo lanzó una nueva alerta sobre el ambiente político del país y advirtió un deterioro crítico del debate democrático, marcado por confrontación, desinformación y estigmatización entre las campañas de los candidatos Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella.

El llamado se conoció tras la publicación del tercer informe de seguimiento al “Compromiso por un proceso electoral libre y en paz en Colombia”, impulsado por la propia Defensoría y respaldado por organismos nacionales e internacionales. El documento concluyó que el nivel general de cumplimiento de principios democráticos por parte de las candidaturas apenas alcanzó un 23,3 %, una cifra considerada por la entidad como de nivel crítico.

El informe evaluó 1.369 registros entre publicaciones en redes sociales, declaraciones públicas y noticias relacionadas con los dos aspirantes presidenciales entre el 31 de mayo y el 7 de junio.

Según el análisis, el ambiente electoral sigue marcado por altos niveles de confrontación discursiva, cuestionamientos a las instituciones, narrativas polarizantes y difusión de información falsa o engañosa.



Uno de los hallazgos más alarmantes del informe está relacionado con la difusión de información veraz. El punto seis del compromiso, enfocado en combatir contenidos falsos o engañosos, registró un nivel de cumplimiento del cero por ciento.

Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda Foto: AFP

La Defensoría señaló que se identificaron 13 hechos relacionados con información sin suficiente verificación o engañosa por parte de ambas campañas. Mientras una candidatura presentó un incumplimiento registrado, la otra acumuló 12 hechos de no alineación con este principio.

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También hubo preocupación por el deterioro del lenguaje político. El punto relacionado con el uso de lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización alcanzó apenas un 16,7 % de cumplimiento. Según la entidad, persisten descalificaciones y discursos que convierten al contradictor político en un enemigo, profundizando la polarización.

A través de su cuenta de X, la defensora del Pueblo, Iris Marín, reconoció que el nivel de preocupación no es igual en ambas campañas, pero aseguró que las dos enfrentan retos importantes en esta recta final electoral.

El informe sobre el comportamiento de las campañas en esta fase final del proceso electoral es preocupante. Aunque el comportamiento no es igual de alarmante en ambas candidaturas, ambas tienen retos enormes.



Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella:

¿qué tal un debate de ideas,… https://t.co/BKS3L6nxzO — Iris Marín Ortiz (@MarnIris) June 14, 2026

“¿Qué tal un debate de ideas, respetuoso y decente? El país que quieren gobernar se lo merece”, escribió la funcionaria en un mensaje dirigido directamente a Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella.

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Marín advirtió, además, que la conversación pública en el país está alcanzando niveles cada vez más altos de hostilidad y confrontación, lo que podría poner en riesgo la convivencia democrática.

“No estamos en una guerra. Son elecciones, es democracia”, señaló la defensora, al insistir en que las diferencias políticas deben resolverse mediante el diálogo, el respeto y las instituciones.

La Defensoría del Pueblo reiteró su llamado urgente a las candidaturas presidenciales para actuar con responsabilidad democrática, proteger la vida, abandonar la estigmatización y respetar los resultados electorales.

La entidad recordó que el respeto a las reglas democráticas es indispensable para preservar la confianza ciudadana y garantizar una transición pacífica después de las elecciones del próximo domingo.