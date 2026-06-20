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Denuncian presiones y constreñimiento al elector por parte de disidencias de las Farc en el Meta

Integrantes de un grupo armado al margen de la ley habrían manifestado a la población que, aunque no les obligarían a votar por un candidato específico

disidencias de las FARC.jpg
Disidencias de las FARC.
Foto: imagen de archivo, EFE.
Por: Carlos Andrés Pérez
|
Actualizado: 20 de jun, 2026

En el departamento del Meta, la comunidad y las autoridades han manifestado su profunda preocupación por el incremento de presiones y constreñimiento al elector por parte de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Calarcá’.

En el municipio de Lejanías, el alcalde Jefree Martínez interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación. Según el mandatario, miembros de este grupo armado estarían extorsionando a comerciantes y ciudadanos mediante el cobro de la denominada “vacuna”, al tiempo que intentan influir en la intención de voto de los habitantes, orientándolos sobre por quién deben sufragar.

“Ellos afirmaron, abro comillas, que no iban a decir por quién tenían que votar, pero que tenían dos opciones para elegir: que si elegían a Iván Cepeda iba a haber un periodo de paz, pero si elegían a Abelardo de la Espriella iba a haber guerra”, aseguró Jefree Martínez, alcalde de Lejanías.

Disidencias estarían cometiendo constreñimiento
Disidencias estarían cometiendo constreñimiento
Suministrado

De acuerdo con las declaraciones, los integrantes de este grupo armado habrían manifestado a la población que, aunque no les obligarían a votar por un candidato específico, advirtieron que elegir a un aspirante determinado traería “un periodo de paz”, mientras que votar por otro significaría “guerra”.

Situaciones similares se han reportado en el municipio de El Castillo, donde ciudadanos han sido citados por miembros de la disidencia. Según testimonios recogidos, habitantes del sector habrían sido trasladados a zonas cercanas al Caquetá, obligados a pagar extorsiones y presionados para votar por un candidato en particular.

“Han hecho presión para que la población vote por el candidato Cepeda. Entonces, pues en ese orden de ideas, nos han obligado prácticamente a que ese voto sea por ese personaje, Cepeda”, señaló uno de los testimonios conocidos.

Las autoridades competentes ya tienen conocimiento de estas irregularidades y, tras la realización de un consejo de seguridad, se determinó reforzar la presencia de la Fuerza Pública en las zonas afectadas.

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