Donald Trump pidió a los colombianos votar por De La Espriella: "Él no decepcionará"

A pocos días de que se lleve a cabo la segunda vuelta presidencial en Colombia, nuevamente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció y reiteró su apoyo por Abelardo De La Espriella, quien, según él, es "candidato ideal" para liderar al país en el próximos periodo legislativo.

"El candidato presidencial colombiano, “El Tigre”, Abelardo de la Espriella, es un líder inteligente, fuerte y firme, que lucha incansablemente por su gran país y su gente, y los ama, tal como yo lo hago por los Estados Unidos de América. Como presidente, Abelardo tendrá un enorme éxito liderando a Colombia para hacer crecer la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, y restaurar la LEY Y EL ORDEN", expresó.

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Además, mencionó que "se enfrenta a una izquierda radical" y será determinante conseguir la victoria "por el futuro de Colombia", reiterando que si gana tendrá todo el apoyo que necesite por parte de su Gobierno y los Estados Unidos.

"Abelardo se enfrenta a un marxista radical de izquierda en la segunda vuelta este domingo 21 de junio. Los resultados de esta elección son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos, que, si Abelardo gana, y debido a su competencia y amor por su país, le brindará todo su apoyo y respaldo. Debido a sus enormes logros en la vida y a su apoyo político hacia mí, es un honor para mí darle a Abelardo mi respaldo completo y total. ¡ÉL NO DECEPCIONARÁ AL MARAVILLOSO PUEBLO DE COLOMBIA! ¡Colombia alcanzará un nuevo nivel de grandeza!", puntualizó.

