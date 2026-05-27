"El estallido social es pequeñito comparado con lo que puede pasar en Colombia": Sergio Fajardo

El candidato presidencial Sergio Fajardo lanzó una de sus advertencias más fuertes en entrevista con Mañanas Blu 10:30, en la que habló sobre el clima político del país, la polarización y el riesgo de una escalada social tras las elecciones.

Según dijo, Colombia atraviesa un momento de tensión que podría derivar en un escenario mucho más grave que el vivido durante el estallido social de 2021.

“Yo digo que sí, el estallido social es una cosa pequeñita comparada con lo que puede pasar en este país a partir de la forma como se está dando esa confrontación”, afirmó Fajardo durante la conversación, en la que insistió en que el país está entrando en una etapa marcada por el miedo, la rabia y el resentimiento.

El exgobernador de Antioquia aseguró que la polarización política ha llegado a niveles que no había visto antes en Colombia y sostuvo que el próximo gobierno enfrentará “el momento más difícil de la historia reciente” del país.



“Esta es una Colombia que tiene miedo”

Durante la conversación, Fajardo describió un panorama social marcado por el deterioro de la convivencia y por el aumento de la confrontación política entre distintos sectores.

“Esta es una Colombia que tiene miedo, que tiene rabia, que tiene muchos resentimientos”, señaló el candidato, quien además aseguró que el ambiente político actual puede desembocar en una crisis social de gran magnitud.

Para sustentar su advertencia, mencionó recientes episodios de tensión política y confrontaciones públicas. Entre ellos, recordó lo ocurrido frente a la residencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez, donde simpatizantes del Pacto Histórico realizaron un mural relacionado con las cifras de falsos positivos reveladas por la JEP.

Publicidad

Según Fajardo, la reacción que se produjo posteriormente reflejó el nivel de crispación que vive el país.

“Había personas con bates, con palos, un señor con un cuchillo. Esa Colombia que vimos ahí es un ejemplo de la Colombia que tenemos que enfrentar”, afirmó.

¿Fajardo se unirá a otra campaña?

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la presión que ha recibido para unirse políticamente con otros sectores y evitar, según sus críticos, que candidatos como Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda avancen hacia una segunda vuelta.

Publicidad

Fajardo rechazó esa posibilidad y defendió mantenerse en la contienda presidencial hasta el final.

“Estoy luchando por unas ideas, por unas propuestas, por una forma de ver y entender el país”, sostuvo.

El candidato también insistió en que la primera vuelta es precisamente el escenario para que cada aspirante defienda su visión política y afirmó que retirarse para apoyar a otro candidato iría en contra de la forma en la que ha construido su carrera pública.

“Llevo 26 años y medio moviéndome por exactamente una línea”, dijo.

Fajardo cuestionó a Petro y a De La Espriella

Durante la entrevista, el exalcalde de Medellín lanzó críticas tanto al petrismo como a sectores de derecha. Sobre el presidente Gustavo Petro, afirmó que ha promovido escenarios de confrontación institucional y social.

Incluso señaló que el mandatario “no sabe construir” y cuestionó decisiones como la aparición pública de voceros de estructuras criminales durante eventos oficiales en Medellín.

También criticó duramente el tono utilizado por Abelardo de la Espriella en campaña, especialmente por expresiones relacionadas con “aplastar” a la izquierda y por negarse, según dijo, a participar en debates.

Publicidad

Para Fajardo, ambos extremos representan un riesgo para la democracia y alimentan la polarización.

Otro de los temas abordados fue la creciente preocupación por la seguridad en diferentes regiones del país. Fajardo aseguró que nunca había visto un reclamo tan fuerte de los ciudadanos frente a este tema.

Sin embargo, cuestionó las propuestas basadas en discursos de mano dura y aseguró que la seguridad debe enfrentarse “con inteligencia” y experiencia institucional.

Publicidad

El candidato defendió además su trayectoria política, insistiendo en que siempre ha hecho campañas alejadas de grandes concentraciones o discursos agresivos.

“Nunca me han visto en una tarima hablándole al pueblo, ni detrás de una urna de cristal”, afirmó, al explicar que su estilo político ha estado basado en recorridos de calle y contacto directo con ciudadanos.

Escuche la entrevista completa de Sergio Fajardo en el audio adjunto: